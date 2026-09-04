Ultimo appuntamento con 'Porte aperte in piscina' a Empoli

Ultimo appuntamento con “Porte aperte in piscina”: domenica 6 settembre i cittadini residenti a Empoli potranno usufruire dell’ingresso gratuito alla piscina comunale di viale delle Olimpiadi, e conoscere in anteprima le attività proposte da Aquatempra per la nuova stagione in partenza dal prossimo 14 settembre. L’iniziativa è promossa dal Comune di Empoli insieme ad Aquatempra, ed è realizzata con il sostegno di Estra, azienda attiva nei servizi energetici e nelle telecomunicazioni.

Un’occasione per vivere la piscina comunale come luogo di relax, sport e socialità, e in più, visto l’avvicinarsi della nuova stagione, un modo per scoprire in anteprima la vasta gamma di corsi per adulti e bambini che saranno disponibili a Empoli. Domenica, in tre diversi orari – alle ore 11.00, 14.00 e 16.00 – nella vasca olimpionica esterna sarà possibile cimentarsi in attività di acquafitness con Power Vasca Alta: un workout intenso e dinamico per tonificare, rafforzare e migliorare la resistenza, senza alcun impatto sulle articolazioni. Le prove, ad ingresso gratuito, saranno condotte dalle istruttrici e dagli istruttori che guideranno i corsi durante tutto l’anno. Fitness per tutte le età, ma anche tanto divertimento a ritmo di musica grazie al dj e vocalist Lorenzo Pieragnoli che darà ritmo alla giornata.

Grazie ai due precedenti appuntamenti di luglio e agosto, oltre 800 persone hanno fatto accesso alla vasca, rendendo la piscina comunale di Empoli un luogo aperto alla città come sottolinea il presidente di Aquatempra, Filippo Sani: “Siamo molto soddisfatti, il nostro impianto si è aperto ai cittadini e questo ci ha permesso di far conoscere, sempre di più e meglio, la piscina di Empoli. Questo ultimo appuntamento sarà l’occasione anche per presentare il nostro ricco palinsesto 2026-2027. Per iniziare l’apertura delle vasche interne a partire dal 14 settembre con possibilità di iscrizione ai corsi da lunedì 7 settembre. Tra le novità l’apertura della vasca tutte le mattine dalle ore 7.00, con nuoto libero e corsi di fitness e pilates. Avremo inoltre una vasta gamma di corsi fitness, per tutte le esigenze e con intensità diversificate, per chi cerca un primo approccio allo sport e per chi è più esperto e richiede un allenamento più specifico. Infine, oltre al canonico acquabike da quest’anno proporremo il tapis roulant in acqua, un’attività che unisce i benefici della camminata e della corsa con quelli dell’ambiente acquatico. Poi come sempre i corsi nuoto per i bambini, da quest’anno con offerta ampliata a 45 minuti”.

"Le giornate gratuite alla nostra piscina comunale sono state una novità certamente apprezzata - afferma il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -, con una media di 400 ingressi. Le Porte aperte mostrano come l'impianto di via delle Olimpiadi sia un luogo di ritrovo, di svago, di sport e di benessere. Vi invitiamo a partecipare numerosi anche all'ultima giornata gratuita e a scoprire i corsi e le attività in partenza da settembre".

In questo ultimo appuntamento l'ingresso gratuito alla piscina comunale sarà consentito dalle 9.30 alle 19, a tutti i residenti nel Comune di Empoli fino a un massimo di mille ingressi complessivi; per accedere sarà necessario esibire un documento di identità che attesti la residenza. Non sono previste prenotazioni. I non residenti potranno accedere pagando il biglietto d'ingresso di 10 euro previsto per i giorni festivi.

Fonte: Ufficio Stampa

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