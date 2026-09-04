Una 'Cena con delitto' in pieno centro a Empoli

Una serata conviviale dedicata allo stare insieme e al divertimento, con uno spettacolo teatrale incentrato sula soluzione di un mistero messo in scena da attori e attrici. È questa la Cena con delitto in programma venerdì 11 settembre a partire dalle 20 in piazza Madonna della Quiete a Empoli. Un mistero da scoprire durante la cena, e il protagonista sei proprio tu!

Ma anche una serata che si inserisce nel progetto di rigenerazione e valorizzazione di angoli del centro storico empolese caratteristici e ricchi di bellezza come piazza Madonna della Quiete.

E soprattutto, ultimo ma non ultimo, l'evento è un'occasione per fare del bene perché il ricavato sarà devoluto all'associazione Amici di Nik ODV, impegnata nella solidarietà con progetti per i giovani bisognosi di cure e sostegno in Africa.

L'evento è organizzato dall'associazione Centro Storico Empoli in collaborazione con il Panificio Panchetti.

Prenotazione obbligatoria allo 0571/1551215 e per WhatsApp al 338/2780712.

Offerta minima di 20 euro a persona.

Il menù prevede:

- Pappa al Pomodoro con olio extravergine d'oliva e pane e farine del territorio

- Pasta alla Norma con verdure di stagione

- Arista al forno con patate

- Dolce della pasticceria del Panificio Panchetti

Vino direttamente dal Castello di Coiano

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Empoli e Tommaso Marzi per la collaborazione.

Fonte: Ufficio Stampa

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