Vinci su Rete 4, Leonardo tra i "Giganti" raccontati da Capuozzo

Vinci e Leonardo saranno protagonisti di una delle puntate di Giganti - I protagonisti della Storia, la serie documentaristica prodotta da Mediaset e condotta da Toni Capuozzo.

Appuntamento fissato per domenica 20 settembre alle 21.30, quando l’ultima puntata della serie verrà trasmessa alle 21.30 su Rete 4, con Toni Capuozzo a raccontare appunto la vita del figlio più illustre di Vinci.

"È un grande orgoglio per Vinci essere protagonista di una trasmissione nazionale dedicata a Leonardo – commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci. "Raccontare il Genio attraverso i luoghi in cui è nato e che ancora oggi ne custodiscono la memoria è un’importante occasione per far conoscere il nostro territorio a un pubblico sempre più ampio. Leonardo è il nostro ambasciatore nel mondo e siamo felici che questa puntata contribuisca a valorizzare ancora una volta il suo straordinario legame con Vinci"

La troupe di Mediaset aveva lavorato alle riprese su Vinci nel settembre del 2025, quando Capuozzo aveva visitato la sede del Museo Leonardiano nel castello dei Conti Guidi e la casa natale di Leonardo ad Anchiano, che per un giorno sono diventati il set della puntata che andrà in onda fra pochi giorni. Ad accogliere il giornalista anche il sindaco.

Giganti - I protagonisti della Storia è una serie di quattro episodi documentari su altrettanti personaggi che hanno fatto la storia del mondo. La prima puntata è andata in onda domenica 30 agosto ed è stata dedicata a Papa Wojtyła; le altre verranno trasmesse ogni domenica e parleranno della regina Elisabetta (domenica 6 settembre), di John Fitzgerald Kennedy (domenica 13 settembre) e Leonardo da Vinci, appunto, domenica 20.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Vinci