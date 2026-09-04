Zanzare, distribuzione gratuita a Castelfiorentino del trattamento antilarvale

L’estate non è ancora finita, e pertanto tornano a farsi sentire le fastidiosissime punture delle zanzare, in particolare della “tigre”. Per questo il Comune di Castelfiorentino ha deciso di distribuire gratuitamente, a partire da martedì 8 settembre, le pastiglie per il trattamento antilarvale, unico rimedio veramente efficace per prevenire il proliferarsi degli insetti.

Le pastiglie antilarvali vanno inserite all’interno delle caditoie o comunque dove si raccoglie l’acqua stagnante (tombini, vasche, ecc..) e hanno una durata di circa un mese (in assenza di grandi precipitazioni). Si tratta di un trattamento selettivo per le sole larve di zanzara, con un impatto quasi nullo sulle altre specie acquatiche e non. È anche l’unico trattamento ammesso in condizioni normali. Gli adulticidi possono infatti essere impiegati solo a seguito di prescrizione della ASL e nei casi di rilevazione di malattia pericolosa trasmissibile attraverso le zanzare

Per ottenere gratuitamente la confezione delle pastiglie effervescenti da utilizzare per il trattamento è sufficiente recarsi in Municipio, al terzo piano (ufficio tecnico), e chiedere di Catia Materozzi (tel. 0571.686376), nei seguenti giorni e orari: il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13

“Il trattamento antilarvale – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Federico Nunziata – è un metodo selettivo per controllare in modo ecologico le zanzare in ambito urbano. Le attività antilarvali vengono eseguite dal Comune nelle aree pubbliche durante tutto il periodo estivo e nella prima parte dell’autunno. Per questo, come abbiamo fatto anche lo scorso anno, abbiamo deciso di ripetere la consegna gratuita ai cittadini che ne faranno richiesta di alcune confezioni di pastiglie. E’ importante - ha concluso l’Assessore Nunziata - che i cittadini collaborino in quest’opera di prevenzione nelle aree private, evitando, per quanto possibile, anche i piccoli depositi di acqua stagnante (sottovasi, secchi, ecc…), e – quando ciò non è possibile - effettuando il trattamento antilarvale come viene suggerito”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa