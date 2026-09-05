Da Elio alle Bambole di Pezza, altri big per il Next Generation Fest

Anche la quinta edizione del Next Generation Fest, in programma il 10 ottobre al Teatro del Maggio di Firenze, sarà ad alta densità di big del mondo dello spettacolo e del web. Tra le ultime adesioni ci sono quelle di Elio, Bambole di Pezza, Virginia Benzi (Quantum Girl), Marta Filippi, The Journalai e Sofia Viscardi.

Vanno ad infittire la già ricca squadra di speaker, composta anche da Antonella Arpa - Himorta (con oltre 1 milione di follower, è la cosplayer più seguita d'Europa), Manuel Agnelli (leader degli Afterhours, figura centrale dell’alt-rock italiano: cantautore, produttore, autore TV e giudice di X Factor), Eddie Brock (cantautore classe 1997, dopo “Non è mica te”, nel 2026 debutta a Sanremo con Avvoltoi).

Saranno oltre 60 gli ospiti a calcare il main stage di NGF26, prendendo parte alla giornata senza alcuna forma di compenso. Ognuno di loro riceverà il premio Regione Toscana – Giovanisì, il riconoscimento verrà consegnato alle personalità che con il proprio impegno e testimonianza sono esempio e modello positivo di cittadinanza nel presente del nostro Paese.

Tra gli ospiti premiati durante la quinta edizione del Next Generation Fest ci sarà anche Elio, artista, attore e fondatore degli Elio e le Storie Tese. E poi sempre tra le ultime adesioni ci sono le Bambole di Pezza, da Sanremo 2026 fino ai loro travolgenti live, la rock band tutta al femminile che dà voce a libertà, parità e autodeterminazione. E ancora: Virginia Benzi - Quantum Girl, fisica, divulgatrice, content creator e ambassador di Generazione STEM, Marta Filippi, attrice, doppiatrice e comica, protagonista sul web ed in tv da LOL ai Cesaroni. La satira politica e sociale approda a NGF con The Journalai, giornalisti, creator e videomaker e poi con Sofia Viscardi, storyteller, scrittrice e youtuber che parla di relazioni e crescita con autenticità, connettendosi alla Gen Z.

Secondo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "La presenza così ampia di creator, artisti e professionisti che dialogano ogni giorno con milioni di giovani dimostra quanto il Next Generation Fest sia diventato un punto di riferimento nazionale per il protagonismo delle nuove generazioni. Qui ragazze e ragazzi trovano uno spazio in cui esprimere idee, creatività e responsabilità civica, contribuendo alla costruzione di una società più aperta, consapevole e partecipata".

"Ci stiamo avvicinando al traguardo dei primi 5 anni di storia del Next Generation Fest, che è sempre più capace di coinvolgere tante voci del panorama pubblico che sanno parlare alle nuove generazioni – ha detto Bernard Dika sottosegretario alla Presidenza della Regione, ideatore della manifestazione e coordinatore di Giovanisì –. Questo è il luogo in cui le giovani generazioni possono raccontarsi, confrontarsi e immaginare il futuro. È un appuntamento che valorizza la creatività dei ragazzi e delle ragazze e riconosce il loro ruolo fondamentale nello sviluppo di una comunità democratica, inclusiva e capace di innovare, nel presente".

Alla conduzione, fin dalla prima edizione Veronica Maffei, giornalista corrispondente da Los Angeles, punto fermo al quale si affiancheranno altri nomi nel corso della giornata sul main stage. Torneranno anche i Phrones che come “inviati speciali”.

Oltre al main stage, durante tutta la giornata, il teatro sarà pieno di opportunità dedicate al lavoro, attività, spazi espositivi, incontri con le realtà dei territori.

La quinta edizione del Next Generation Fest anticipa il Festival delle Regioni, che sarà organizzato nel mese di ottobre dalla Regione Toscana e sarà dedicato al tema del rapporto tra territori, giovani e futuro.

Il Next Generation Fest non si esaurisce in una sola giornata ma prosegue nel tempo attraverso politiche e azioni concrete promosse dalla Regione Toscana attraverso opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, all’inserimento nel mondo del lavoro, al sostegno all’imprenditoria, alla promozione di iniziative e bandi per la partecipazione, la cittadinanza attiva e la cultura.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata regionale dei giovani, istituita dalla Legge regionale 81/2020, confermando l’impegno della Regione nel valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni.

L’iniziativa è organizzata dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ed è finanziata interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale in attuazione dell’accordo FPG 2024-2026, Intesa 127/2024. L’evento gode del patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tra i media partner (in progress): Sky TG24 (esclusiva tv nazionale), ANSA, L'Espresso, La Repubblica, Qn La Nazione, Luce! , Corriere Fiorentino, intoscana.it

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2026 (posti limitati), giovanisi: https://giovanisi.it/nextgenerationfest/

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa