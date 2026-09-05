Empoli, al via il nuovo anno educativo nei nidi comunali e al Centro Zerosei

Da martedì 8 settembre 2026 i nidi d’infanzia comunali e il Centro Zerosei di Empoli riaprono le loro porte, dando avvio al nuovo anno educativo 2026/2027.

Dopo la pausa estiva, a partire dal 1° settembre il personale educativo, ausiliario e cuciniere è rientrato in servizio per preparare gli ambienti, organizzare gli spazi e predisporre materiali e attività, in vista dell’accoglienza delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie. I servizi resteranno aperti fino al 22 luglio 2027, secondo il calendario annuale.

Maria Grazia Pasqualetti, assessora alla Scuola e all'Infanzia del Comune di Empoli

"La riapertura dei nidi comunali e del Centro Zerosei segna un momento significativo per la nostra comunità" afferma l'assessora alla Scuola e all'Infanzia, Maria Grazia Pasqualetti. "Accogliere 285 bambine e bambini significa prendersi cura del futuro della città, offrendo loro spazi sicuri, stimolanti, in cui si possa accompagnare la loro crescita. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale educativo, ausiliario e cuciniere, che in questi giorni ha lavorato per preparare i servizi e rendere possibile una ripartenza attenta e accogliente. Un’attenzione speciale sarà dedicata anche agli ambientamenti dei nuovi iscritti, perché l’ingresso al nido è un passaggio importante per i bambini e per le loro famiglie. Investire nei servizi educativi significa investire nei bambini, nelle famiglie e nella qualità della nostra comunità. È un impegno che come Amministrazione vogliamo continuare a portare avanti con convinzione".

"L’avvio di un nuovo anno educativo - spiega Elisa Bertelli, responsabile coordinatrice pedagogica del Comune - è l’inizio di un nuovo percorso da costruire insieme. Ogni giorno, attraverso le relazioni, il gioco, la cura e le esperienze condivise, i bambini e le bambine hanno l’opportunità di crescere, esplorare e sentirsi parte di una comunità. Il nostro impegno è creare contesti capaci di accogliere ciascun bambino nella sua unicità, sostenendone curiosità, autonomia e benessere. In questo percorso anche le famiglie hanno un ruolo fondamentale: educare è un’esperienza condivisa, fatta di ascolto, confronto e fiducia reciproca. È questa alleanza quotidiana, costruita giorno dopo giorno, che dà senso al nostro lavoro e rende i servizi educativi luoghi in cui bambini, famiglie e comunità possono crescere insieme".

Nel nuovo anno educativo 285 bambine e bambini

Complessivamente, nel nuovo anno educativo saranno 285 le bambine e i bambini accolti nei nidi d’infanzia e al Centro Zerosei di Empoli, tra riconferme e nuovi ingressi.

Saranno 141 le bambine e i bambini riconfermati che riprenderanno la frequenza da martedì 8 settembre. La ripresa rappresenta per loro il ritorno negli spazi già conosciuti, alle relazioni con le educatrici e con i compagni e alla quotidianità del servizio educativo, dopo la pausa estiva.

Dal 14 settembre prenderanno invece avvio gli ambientamenti dei 144 nuovi iscritti, che saranno accompagnati all'interno dei servizi attraverso un percorso graduale e attento ai tempi e alle esigenze di ciascun bambino e di ciascuna bambina.

Gli ambientamenti saranno organizzati in piccoli gruppi e distribuiti su più giornate, così da garantire un inserimento il più possibile sereno e rispettoso dei tempi individuali. L'ingresso al nido rappresenta infatti un passaggio importante non solo per i bambini e le bambine, ma anche per le loro famiglie, che vengono coinvolte e accompagnate nella costruzione di una nuova esperienza educativa.

La riapertura dei servizi rappresenta quindi l'avvio di un nuovo anno fatto di esperienze, relazioni, scoperte e occasioni di crescita, all'interno di spazi pensati per sostenere il benessere e lo sviluppo delle bambine e dei bambini e per offrire alle famiglie un servizio educativo qualificato e attento.

Le strutture

I servizi educativi per la prima infanzia comunali sono:

La casa dei canguri (via Garigliano 17/19, tel. 0571 757614),

Melograno (via Arnovecchio, tel. 0571 757615),

Piccolo Mondo (via Val Gardena, tel. 0571 757612),

Stacciaburatta (via Righi, tel. 0571 757618),

Trovamici (Largo della Resistenza 2, tel. 0571 757611)

Centro Zerosei (via Cherubini, 40, tel. 0571 757617)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa