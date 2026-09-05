Fiera di Settembre a Serravalle, le disposizioni per il traffico

Torna la tradizionale Fiera di Settembre a Empoli nel piazzale davanti al parco di Serravalle, in programma dal 18 al 27 settembre 2026. Per questo, è stata emessa l'ordinanza numero 410 del 4 settembre 2026 per disciplinare la viabilità per la festa e durante il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni.

Dalle ore 8 del 7 settembre alle 10 del 28 settembre, nell'area sterrata del parcheggio del Parco di Serravalle, vialetti di accesso compresi, si ordina il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’esecuzione dei lavori di manutenzione del piazzale nonché di realizzazione del plateatico e quelli di proprietà degli esercenti lo spettacolo viaggiante e indispensabili allo svolgimento della fiera ivi comprese caravan e autocaravan, nonché per il successivo smontaggio delle attrazioni.

Per lo stesso periodo, lungo via di Serravalle a San Martino (tratto compreso tra Viale Olimpiadi e la rotatoria con via Basilicata) e nel parcheggio compreso tra viale delle Olimpiadi e via Serravalle a San Martino è disposto il divieto di transito (eccetto veicoli di soccorso, d'emergenza e fornitori delle attività presenti alla Fiera) e il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, su ambo i lati, eccetto per le strutture di vendita degli esercenti il commercio su area pubblica autorizzati.

Su via Guido Monaco, dalle ore 10 del 18 settembre alle 10 del 28 settembre, sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Basilicata e via delle Olimpiadi, con divieto di fermata sul lato destro del tratto compreso tra via Basilicata e via delle Olimpiadi percorrendo la strada in direzione dell stadio e stop all'intersezione con via delle Olimpiadi.

Per lo stesso periodo, è disposto il divieto di sosta su via delle Olimpiadi, tratto compreso fra via Serravalle e via Ticino – ambo i lati, per gli autocarri con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali; il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto ciclomotori e motocicli lungo via delle Olimpiadi nel tratto tra via Serravalle e via Maratona.

Sarà disposto il divieto di transito e sosta con rimozione coatta eccetto caravan e autocaravan di proprietà degli esercenti e dei veicoli in servizio di soccorso e di emergenza, nel parcheggio dell'area compresa tra via Giuntini e via Pratella, dalle 8 del 14 settembre 2026 alle 10 del 30 settembre 2026.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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