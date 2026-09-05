Incidente sulla SP 74, auto si ribalta: due giovani coinvolti

Incidente questa mattina sulla SP 74, nel tratto tra Casone e Pitigliano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Manciano, del Comando di Grosseto, il 118 con un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Pitigliano, oltre ai Carabinieri.

Per cause ancora da accertare, l'auto, con a bordo due giovani provenienti dalla provincia di Roma, si è ribaltata sulla carreggiata, probabilmente dopo l’urto con la scarpata laterale. All'arrivo dei Vigili del Fuoco erano già presenti i Carabinieri e il personale sanitario. I due occupanti erano già riusciti ad uscire autonomamente dall'abitacolo e sono stati presi in carico dal personale sanitario.

I volontari dei Vigili del Fuoco di Manciano hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura e l'area interessata dall’incidente, in attesa dell'arrivo del carro attrezzi per la rimozione dell’auto.

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