Isola d'Elba, Giani: "Al lavoro per una legge speciale per l’arcipelago"

dalla Regione Isola d'Elba
Condividi su:
Leggi su mobile

Il presidente: "Risorse e servizi per il benessere dei cittadini e contro lo spopolamento"

L’Isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano al centro delle politiche regionali di sviluppo per garantire risorse dedicate, servizi efficienti e valorizzazione delle specificità territoriali. È l’obiettivo della legge speciale annunciata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in visita all’Elba. La proposta punta a strutturare un intervento normativo ad hoc capace di equiparare le esigenze delle realtà insulari a quelle dei grandi centri urbani, delle aree industriali e dei territori della Toscana diffusa.

“Abbiamo intenzione di arrivare ad una legge speciale che possa offrire risorse e garantire servizi all’Isola d’Elba e al contesto dell’arcipelago, affinché possano crescere in base alle loro esigenze e specificità al pari delle nostre città d’arte, aree industriali e territori della Toscana diffusa”, ha detto il presidente Giani.

Tra gli obiettivi prioritari della misura, il rafforzamento dei servizi per i residenti, la creazione di condizioni favorevoli al contrasto dello spopolamento insulare e il consolidamento dell’attrattività turistica e culturale del territorio in una chiave di sostenibilità.

“Una legge che contribuirà a rendere sempre più attrattiva la nostra Regione - ha proseguito Giani -, ma soprattutto ad offrire servizi e benessere ai cittadini e a contrastare lo spopolamento. Un passo decisivo verso il riconoscimento formale delle specificità insulari e l’avvio di un percorso per un quadro normativo destinato a sostenere concretamente la comunità elbana e l’intero sistema arcipelago. La Toscana è orgogliosa del proprio arcipelago e vogliamo dimostrarlo coi fatti”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Piombino
dalla Regione
28 Gennaio 2025

Trasporti isole dell’arcipelago toscano: tariffe agevolate per insegnanti e società sportive

“Regione Toscana e Toremar hanno sottoscritto un contratto ponte che dovrà garantire la continuità territoriale fino alla nuova gara per i servizi di cabotaggio marittimo” e “sono in corso e [...]

Isola d'Elba
dalla Regione
26 Settembre 2024

Turismo all’Elba, Giani: "Sviluppo del trasporto aereo necessario per salto di qualità"

“Per un salto di qualità nella crescita turistico e culturale dell’Isola d’Elba è decisivo lo sviluppo del trasporto aereo. E’ sempre più indispensabile perciò il potenziamento dell’aeroporto di Marina di [...]

Toscana
dalla Regione
11 Marzo 2024

Ospedali periferici e insulari, dalla Regione concorsi per giovani medici: i posti disponibili

Adeguata valorizzazione economica, formazione e professionalizzazione: il tutto racchiuso in un percorso certo. Sono le opportunità che Regione Toscana offrirà ai giovani medici che vogliono iniziare una carriera nel sistema [...]



Tutte le notizie di Isola d'Elba

<< Indietro

torna a inizio pagina