Isola d'Elba, Giani: "Al lavoro per una legge speciale per l’arcipelago"

L’Isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano al centro delle politiche regionali di sviluppo per garantire risorse dedicate, servizi efficienti e valorizzazione delle specificità territoriali. È l’obiettivo della legge speciale annunciata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in visita all’Elba. La proposta punta a strutturare un intervento normativo ad hoc capace di equiparare le esigenze delle realtà insulari a quelle dei grandi centri urbani, delle aree industriali e dei territori della Toscana diffusa.

“Abbiamo intenzione di arrivare ad una legge speciale che possa offrire risorse e garantire servizi all’Isola d’Elba e al contesto dell’arcipelago, affinché possano crescere in base alle loro esigenze e specificità al pari delle nostre città d’arte, aree industriali e territori della Toscana diffusa”, ha detto il presidente Giani.

Tra gli obiettivi prioritari della misura, il rafforzamento dei servizi per i residenti, la creazione di condizioni favorevoli al contrasto dello spopolamento insulare e il consolidamento dell’attrattività turistica e culturale del territorio in una chiave di sostenibilità.

“Una legge che contribuirà a rendere sempre più attrattiva la nostra Regione - ha proseguito Giani -, ma soprattutto ad offrire servizi e benessere ai cittadini e a contrastare lo spopolamento. Un passo decisivo verso il riconoscimento formale delle specificità insulari e l’avvio di un percorso per un quadro normativo destinato a sostenere concretamente la comunità elbana e l’intero sistema arcipelago. La Toscana è orgogliosa del proprio arcipelago e vogliamo dimostrarlo coi fatti”.

Fonte: Regione Toscana

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