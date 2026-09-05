Italia in finale agli Europei, Montopoli fa il tifo per Carlotta Cambi: porte aperte in Consiglio comunale

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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Domani, domenica 6 settembre, la finale sarà trasmessa in Sala Consiliare a partire dalle 18

L'Italia del volley femminile è in finale agli Europei. Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto oggi, sabato 5 settembre, la Polonia per 3-1, conquistando l'accesso alla finale continentale. Tra le protagoniste della Nazionale c'è anche Carlotta Cambi, nata nel 1996 a San Miniato e cresciuta a Montopoli in Val d'Arno.

Per domani, domenica 6 settembre, è stata organizzata una visione collettiva della finale in Sala Consiliare a Montopoli in Val d'Arno, aperta a tutte e tutti a partire dalle 18.

A distanza di quasi un anno, torna così l'appuntamento con la Nazionale che aveva già fatto sognare Montopoli in occasione dei Mondiali 2025. Lo scorso 7 settembre, infatti, le azzurre avevano conquistato il titolo mondiale battendo in finale la Turchia per 3-2. Anche in quell'occasione, il Comune di Montopoli aveva aperto le porte della Sala Consiliare per permettere alla cittadinanza di vivere insieme la sfida delle azzurre.

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