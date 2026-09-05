Mucca cade in un dirupo a Firenzuola: salvata dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono intervenuti alle ore 10 nel comune di Firenzuola per il recupero di una mucca di circa 500 chili, finita in un dirupo con un dislivello di circa 60 metri. Considerata la particolare posizione dell'animale e la difficoltà di accesso alla zona, è stato attivato anche l'elicottero Drago 160 del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Bologna.

Una volta raggiunta l'area, i Vigili del fuoco hanno effettuato una manovra su corda per calarsi nel dirupo e raggiungere in sicurezza la mucca. Sul posto è intervenuto anche un medico veterinario, che ha provveduto ad addormentare l'animale per consentire le successive operazioni di recupero.

I soccorritori hanno quindi posizionato apposite fasce intorno all'addome della mucca, realizzando l'imbracatura necessaria per il sollevamento. Per permettere all'elicottero di operare in sicurezza, sono state inoltre tagliate alcune piante presenti nella zona.

Completate le operazioni, la mucca è stata agganciata al verricello dell'elicottero e sollevata dal dirupo, per poi essere trasportata e riportata all'interno della proprietà della fattoria.