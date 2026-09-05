Open Day al Centro Attività Musicale: due giornate dedicate alla scoperta della musica

Il 9 e il 10 settembre il Centro Attività Musicale aprirà le proprie porte alla cittadinanza per due giornate dedicate alla scoperta della musica e degli strumenti.

Dalle 16 alle 19.30, presso la sede di piazza Matteotti n. 3, sarà possibile visitare gli spazi del centro, conoscere i docenti e assistere a dimostrazioni musicali, con la possibilità di avvicinarsi direttamente alla pratica degli strumenti.

Nella giornata del 9 settembre saranno presentati saxofono, flauto, violino, violoncello, chitarra, batteria e pianoforte. Il 10 settembre sarà invece dedicato a tromba, trombone, corno, clarinetto, saxofono, pianoforte, chitarra, canto, violoncello e violino.

L'iniziativa è rivolta a persone di tutte le età e rappresenta un'occasione per conoscere le attività del Centro Attività Musicale e ricevere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria presso la sede di piazza Matteotti n. 3, aperta il lunedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30. La segreteria è inoltre raggiungibile al numero 375 6370847, anche tramite WhatsApp.

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