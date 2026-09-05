Pietrasanta, dichiarato lo stato di emergenza regionale

Dopo la violenta ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta su Pietrasanta, colpendo con particolare violenza la frazione di Tonfano, con un downburst che ha interessato per circa 20 minuti il territorio pietrasantino, provocando raffiche di vento fino a 100 km/h e piogge intense, arriva la dichiarazione dello stato di emergenza regionale da parte del presidente Eugenio Giani. Il fenomeno ha sradicato alberi, danneggiato e scoperchiato tetti e scagliato a metri di distanza attrezzature e arredi di bar, ristoranti e stabilimenti balneari.

"Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento al presidente della Regione Eugenio Giani e alla struttura toscana di protezione civile per l'attenzione con cui, fin da subito, hanno seguito la situazione di Pietrasanta - ha detto il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti- . La dichiarazione dello stato di emergenza regionale è un segnale di vicinanza importante per il nostro territorio che è fra i più colpiti dalla violenta ondata di maltempo del 21 agosto. Il mio grazie più grande torna, però, ancora una volta, a chi si è rimboccato le maniche fin dai primi minuti per rimettere in sicurezza Pietrasanta: alla nostra protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alla polizia locale, alle forze dell’ordine, alle maestranze comunali, alle associazioni di volontariato, ai proprietari delle case e delle attività economiche colpite. Come amministrazione abbiamo risposto con immediatezza, impegnando circa 150 mila euro di risorse comunali per gli interventi di massima urgenza come la rimozione degli alberi caduti, il ripristino della viabilità, la messa in sicurezza delle aree più critiche. Ora che lo stato di emergenza è ufficiale, lavoreremo a stretto contatto con la Regione affinché queste risorse vengano riconosciute e rimborsate ma, soprattutto, per far sì che le famiglie ed i titolari delle attività economiche e produttive possano accedere ai ristori previsti".

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