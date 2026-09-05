Poggibonsi canta Francesco Guccini: in piazza l'evento "Questa domenica in settembre"

Non c’è appassionato di Francesco Guccini, il Maestrone emiliano scomparso il 6 agosto scorso nella sua Pàvana, che al solo sentire le parole "questa domenica in settembre" (con l’erre arrotata d’ordinanza) non pensi immediatamente a Eskimo, uno dei cavalli di battaglia del suo immenso canzoniere politico e sentimentale.

"Questa domenica in settembre" sarà proprio il titolo della serata di domenica 20 settembre, che si terrà a Poggibonsi in piazza Rosselli a partire dalle 21, nella quale chiunque lo desideri potrà portare uno strumento musicale per suonare e cantare le canzoni che accompagnano gli italiani ormai dal 1966, anno d’uscita del primo album di Guccini, Folk Beat n. 1, quello che conteneva, tra gli altri, brani come In morte di S.F. (Lunga e diritta correva la strada) e Noi non ci saremo (Vedremo soltanto una sfera di fuoco).

L’iniziativa, del tutto gratuita e aperta, si deve a Fondazione Elsa e Comune di Poggibonsi e, più che un offrire un concerto vero e proprio, intende creare un’occasione per tutte e tutti i fan, di ricordare e salutare Guccini attraverso le sua canzoni, sulla scia di quanto accaduto del tutto spontaneamente a Bologna, in via Paolo Fabbri 43, sotto le finestre della casa del cantautore, in cui si sono riunite centinaia di persone a cantare L’avvelenata, La locomotiva e il resto del repertorio gucciniano.

Alla guida dell’iniziativa ci sarà un gruppo di musicisti composto da Stefano Cucini, Roberto Gonnelli, Ivo Grande e Silvio Ciappi.

La musica sarà acustica, senza amplificazione elettrica. Ognuno può contribuire anche alla compilazione del canzoniere della serata indicando sui social la propria proposta, preceduta dall’hashtag #cantiamoguccini.

Fonte: Comune di Poggibonsi

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