Ponsacco, arrestato un uomo per tentato furto

Cronaca Ponsacco
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I fatti risalgono al novembre 2024 in provincia di Torino. Eseguito l'ordine di carcerazione, dovrà scontare 3 mesi di carcere

Nella mattina di venerdì 4 settembre i carabinieri di Ponsacco hanno rintracciato e arrestato un 47enne, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Il provvedimento, viene spiegato dall'Arma, scaturisce da una condanna definitiva per il reato di tentato furto aggravato, commesso nel novembre 2024 nel comune di Pinerolo (TO).

L'uomo deve scontare una pena residua di 3 mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 47enne è stato condotto presso il carcere di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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