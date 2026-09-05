"Anch'io sono la protezione civile", torna il campo scuola alla Misericordia di San Miniato

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La terza edizione dal 7 al 12 settembre

L'Arciconfraternita Misericordia di San Miniato partecipa, con la sua terza edizione, al progetto nazionale "anch’io sono la protezione civile". Il campo scuola, in programma dal 7 al 12 settembre 2026, presso la Misericordia di San Miniato in via A. Conti, 40 è riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni.

Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i più giovani sulla conoscenza dei rischi, sulla tutela dell’ambiente e sulle buone pratiche da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità. Avranno, inoltre, l’opportunità di incontrare istituzioni comunali e componenti delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile e di simulare con loro e con i volontari della Misericordia, una vera e propria emergenza territoriale.

Navigando il sito istituzionale www.misericordiasanminiato.it è possibile visitare la pagina dedicata al campo scuola dove sono presenti tutte le informazioni del campo.

Informazioni di contatto: referente Paola Colella, e-mail: campiscuola@misericordiasanminiato.org - telefono: 3921723189.

"Anch’io sono la protezione civile è un progetto nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile".

Fonte: Misericordia di San Miniato

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