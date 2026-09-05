"Anch'io sono la protezione civile", torna il campo scuola alla Misericordia di San Miniato

L'Arciconfraternita Misericordia di San Miniato partecipa, con la sua terza edizione, al progetto nazionale "anch’io sono la protezione civile". Il campo scuola, in programma dal 7 al 12 settembre 2026, presso la Misericordia di San Miniato in via A. Conti, 40 è riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni.

Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i più giovani sulla conoscenza dei rischi, sulla tutela dell’ambiente e sulle buone pratiche da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità. Avranno, inoltre, l’opportunità di incontrare istituzioni comunali e componenti delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile e di simulare con loro e con i volontari della Misericordia, una vera e propria emergenza territoriale.

Navigando il sito istituzionale www.misericordiasanminiato.it è possibile visitare la pagina dedicata al campo scuola dove sono presenti tutte le informazioni del campo.

Informazioni di contatto: referente Paola Colella, e-mail: campiscuola@misericordiasanminiato.org - telefono: 3921723189.

"Anch’io sono la protezione civile è un progetto nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile".

Fonte: Misericordia di San Miniato

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