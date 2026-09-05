Eletti i rappresentanti RSU Filcams CGIL per il McDonald's Empoli

Economia e Lavoro Empoli
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Tre i rappresentanti eletti nel ristorante di Empoli, che conta oltre cento lavoratrici e lavoratori: Matteo Brotini, Antonio Pio D'Aniello e Giada Puccia

Il 3 settembre si è conclusa l'elezione della RSU di Mc Donald’s Italia nel ristorante di Empoli, che occupa oltre cento tra lavoratrici e lavoratori. Sono stati eletti tre rappresentanti RSU tutti Filcams CGIL.

"A Matteo Brotini, Antonio Pio D'Aniello e Giada Puccia vanno le nostre congratulazioni e i nostri auguri di buon lavoro, ringraziando tutti i lavoratori del ristorante di Empoli che hanno votato e creduto nella Filcams CGIL dimostrando anche in questa occasione un grande spirito partecipativo e democratico contribuendo ad un risultato così importante", si legge in una nota della rappresentanza sindacale Filcams CGIL Firenze.

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