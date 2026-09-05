Alberi, intitolazioni, cantieri, memoria: il punto de 'Il sindaco in diretta' su Empoli

Nuove intitolazioni per riscoprire la memoria della città, cantieri che proseguono su strade e marciapiedi e nuovi interventi in programma nelle frazioni. È stato un appuntamento ricco di aggiornamenti quello con il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, ospite di Radio Lady ai microfoni di Cristina Ferniani per la nuova puntata di 'Il sindaco in diretta'.

L’intervista su Radio Lady

Tra i temi affrontati, anche le iniziative legate alla memoria e alla storia della città. A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova piazzetta dedicata al 2 settembre 1944, il sindaco ha ricordato il significato della data, che segna formalmente la Liberazione di Empoli.

La piazzetta, realizzata all'interno dell'area della biblioteca affacciata su via Leonardo da Vinci, si inserisce in un percorso ideale che comprende anche largo della Resistenza e piazza 24 Luglio, luoghi che richiamano rispettivamente la Resistenza, le vittime della guerra e la Liberazione.

"Il 2 settembre 1944 è la data formale della liberazione di Empoli - ha spiegato Mantellassi -. È un percorso importante per la storia della città, dalla strage di piazza 24 Luglio alla Resistenza fino alla Liberazione".

Il percorso delle intitolazioni proseguirà nelle prossime settimane. Il 19 settembre sarà infatti dedicata a monsignor Giovanni Cavini la piazzetta di ingresso della biblioteca, accanto alla Propositura. Cavini è stato proposto di Empoli dal 1972 al 2008 e ha rappresentato una figura di riferimento per diverse generazioni di empolesi.

L'amministrazione comunale sta inoltre lavorando ad altre intitolazioni, con l'obiettivo di valorizzare figure legate alla storia locale. "Tra queste, il parco di via Meucci e via Pacinotti a Cascine sarà dedicato a Gino Bartali, mentre il parcheggio di Ponzano ricorderà Renato Cioni. Altre aree sono già state intitolate o lo saranno prossimamente a figure come Giuliano Ciampalini, Liliana Lenzi, Giovanna Salvadori, Pietro Ristori e Maria Giulia...".

Sul fronte dei lavori pubblici, uno degli interventi più recenti riguarda la rotatoria di viale Petrarca, nata inizialmente come soluzione provvisoria e ora destinata a diventare definitiva, con una riqualificazione complessiva dell'area.

"Quell'angolo ha bisogno oggettivamente di essere completamente rifatto - ha spiegato il sindaco -. È comunque un ingresso alla città e vogliamo renderlo più bello e più curato".

Il progetto ha un costo complessivo di "circa 170mila euro, dei quali 60mila finanziati dalla Regione Toscana attraverso un bando e i restanti 110mila stanziati dal Comune di Empoli". I lavori, iniziati alla fine di agosto, "avranno una durata prevista di circa due mesi. La viabilità resterà aperta, anche se non mancheranno possibili disagi temporanei legati al cantiere".

Particolare attenzione è stata poi dedicata al piano delle manutenzioni stradali. L'amministrazione ha "incrementato le risorse destinate annualmente a questo capitolo, arrivando a circa un milione di euro l'anno, suddivisi tra interventi sulle strade e sui marciapiedi".

Tra i lavori già completati c'è via Cavour, strada particolarmente importante per la presenza di servizi, scuole, biblioteca e Misericordia. Terminato anche il rifacimento di via Mazzini, il collegamento tra piazza Guido Guerra e piazza Matteotti, mentre a Ponte a Elsa è stato completato l'intervento in via Fratelli Cervi, dove si svolge anche il mercato della frazione.

Un altro intervento significativo riguarda via Verdi, "dove sono in corso lavori più articolati rispetto a una semplice asfaltatura". Dopo la fresatura del manto stradale, "sono stati effettuati anche risanamenti puntuali in corrispondenza di alcuni cedimenti".

Parallelamente, l'amministrazione sta predisponendo nuovi spazi per la piantumazione di alberi. In via Verdi saranno messi a dimora 15 alberi, mentre altri interventi interesseranno via Fabiani, via Cecchi, via Leonardo da Vinci e un ulteriore tratto di via Verdi.

Complessivamente, nella zona saranno piantati 45 nuovi alberi, con l'obiettivo di migliorare non soltanto l'aspetto urbano, ma anche la vivibilità durante i mesi più caldi.

"Dobbiamo cercare un punto di equilibrio - ha sottolineato Mantellassi - tra la presenza del verde e la tutela della sosta. Saranno 45 alberi e faremo la piantumazione entro l'anno, nel momento giusto".

Il programma delle manutenzioni non riguarda soltanto il centro di Empoli. Sono infatti previsti ulteriori lavori anche nelle frazioni.

Ad Avane sarà interessato un tratto di via di Avane, dove i numerosi interventi realizzati in precedenza sui sottoservizi hanno lasciato la strada in condizioni da riqualificare. L'obiettivo è realizzare un nuovo ingresso alla frazione.

A Pagnana sono invece previsti interventi in via della Motta, mentre è stato completato il rifacimento di via Valdarno.

"Proseguiranno inoltre gli interventi sui marciapiedi. Di recente sono stati completati alcuni lavori nella zona dei fiumi di Serravalle e in via Pier della Vigna a Montrappoli. La prossima fase coinvolgerà invece marciapiedi del centro e diverse aree delle frazioni" ha aggiunto il primo cittadino.

Un programma, quello illustrato dal sindaco ai microfoni di Radio Lady, destinato dunque a proseguire nei prossimi mesi, con l'obiettivo dichiarato di affiancare ai grandi cantieri una manutenzione più capillare del patrimonio urbano.