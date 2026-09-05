Sport, salute e solidarietà: 'Uniti per i Bambini' a Coverciano è un grande successo

Questo pomeriggio abbiamo assistito al taglio del nastro della prima edizione di “Uniti per i Bambini”, iniziativa dedicata all'infanzia con salute, inclusione e solidarietà al centro del progetto.

Per la prima volta, le porte del centro tecnico federale di Coverciano si sono aperte a tutti i cittadini per una giornata speciale che ha raccolto sport, prevenzione sanitaria, volontariato e impegno sociale con un unico obiettivo: sostenere i bambini e le famiglie più fragili.

Tantissimi bambini, ragazzi e famiglie hanno partecipato gratuitamente a numerose attività sportive, ludiche e ricreative organizzate dalle associazioni presenti, incontrato atleti e testimonial e vissuto una giornata all'insegna del divertimento e dei valori genuini dello sport.

Le parole del Sindaco Scaletti

«Sono veramente orgogliosa del frutto di settimane di lavoro, di una rete di persone che hanno scelto di mettersi a disposizione dei bambini – dichiara il Sindaco di Fiesole nonché Madrina dell’evento Cristina Scaletti –. Lo sport, la salute e la solidarietà sono i protagonisti oggi di una giornata che ha lasciato un segno concreto. Vedere insieme, riunite istituzioni, associazioni, campioni dello sport, professionisti della salute e volontari è il segno di una comunità che sa unirsi quando c'è da sostenere una buona causa».

«Infine – prosegue il Sindaco – vorrei rivolgere un sincero ringraziamento a Maurizio Francini, direttore del Centro Tecnico Federale, Isabella Miari Fulcis per la disponibilità della Villa di Maiano e a tutte le associazioni che hanno aderito a questa meravigliosa causa».

Nel corso del pomeriggio, grandi nomi dello sport italiano, toscano e paralimpico hanno varcato le porte di Coverciano, fra cui: Renzo Ulivieri, Alice Tortelli, Simone Ciulli, Fabrizio Caselli, Martina Righi, Desirèe Spinelli, Sara Mannini e Leonard Bundu.

La manifestazione è stata accompagnata dal Villaggio della Salute realizzato con la collaborazione di ISPRO, dedicato alla prevenzione e alla promozione del benessere, con la partecipazione di numerose realtà del mondo sanitario, sportivo e del volontariato.

Il ricavato dell’intera giornata sarà destinato a: Fondazione Tommasino Bacciotti, Associazione Davide & Golia, Associazione Il Ritrovo e Associazione Il Gomitolo.

Protagonisti della buona riuscita dell’iniziativa: il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Stefania Saccardi, il Consigliere regionale della Toscana Francesco Casini, l’assessora del Comune di Firenze allo Sport e alle Politiche giovanili Letizia Perini ed il delegato alle politiche per la promozione sportiva di ANCI Toscana Damiano Sforzi.

"Uniti per i Bambini" gode del patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole, CONI, FIGC, Federazione Italiana Rugby, Fondazione Careggi, Fondazione Medici F3, Comitato Italiano Paralimpico e Confartigianato Firenze, ed è realizzato in collaborazione con ISPRO – Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica. A tutti loro va un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa

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