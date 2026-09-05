Uomo di 83 anni scomparso a Sesto Fiorentino, attivato piano di ricerche

Cronaca Sesto Fiorentino
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La prefettura ha attivato il piano ricerche persone scomparse. L'appello

Attivato la notte scorsa, tra venerdì 4 e sabato 5 agosto, dalla prefettura di Firenze il piano ricerche persone scomparse per un uomo di 83 anni, Enzo Tansini, residente a Sesto Fiorentino. La prefettura rende note le operazioni, allegando una foto dell'83enne "per agevolare il riconoscimento".

Secondo le ricostruzioni fornite dai familiari, viene spiegato dalla prefettura, l'uomo si sarebbe allontanato a piedi da una barberia in piazza della Chiesa a Sesto Fiorentino, intorno alle 16.30 di ieri 4 settembre.

L'83enne, "di carnagione chiara, grossa corporatura, alto circa un metro e 70, con capelli corti bianchi, pizzetto e occhi verdi, soffre di Alzheimer. Al momento della scomparsa il medesimo indossava una camicia a righe bianche e nere, pantaloni corti color verde militare e un paio di scarpe blu prive di lacci".

Sono in corso le ricerche, coordinate dalla stazione dei carabinieri di Sesto Fiorentino. "Chiunque abbia informazioni utili può contattare Numero Unico di Emergenza 112".

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