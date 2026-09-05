Vinci, cade mentre fa motocross: lunghe operazioni di soccorso per un 25enne

Cronaca Vinci
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L'intervento di recupero, reso impegnativo dalla zona impervia, è andato avanti per tutta la mattina. L'infortunato raggiunto dalle squadre e da un medico, calato sul posto con Pegaso

Intervento di soccorso questa mattina, sabato 5 settembre, nel territorio di Vinci per un motociclista (e non un ciclista come appreso in un primo momento) di 25 anni, infortunato in una zona impervia nelle campagne del Montalbano. È successo dopo le 10, nei pressi di via di Anchiano. Da quanto si apprende il giovane sarebbe caduto in un dirupo. Le operazioni di recupero, rese impegnative dall'area non facilmente raggiungibile dai soccorsi, sono andate avanti fino al primo pomeriggio.

Intorno alle 10.40 circa sono intervenuti Soccorso Alpino e Speleologico toscano, vigili del fuoco di Empoli e personale sanitario inviato dal 118. Da quanto ricostruito il motociclista avrebbe urtato un ramo, riportando una contusione all'addome. Raggiunto dagli operatori, un medico arrivato a bordo dell'elisoccorso Pegaso è stato calato con il verricello nel punto in cui si trovava il giovane, a cui direttamente sul posto è stata effettuata un'ecografia addominale con un ecografo portatile. Ravvisata l'assenza di traumi o gravi lesioni, il ferito è stato stabilizzato ed è stato predisposto il trasferimento verso l'ambulanza. L'elisoccorso attivato, che ha calato il medico per i primi accertamenti, non si è in seguito reso necessario per il trasporto in ospedale.

Data la zona impervia le squadre di operatori sanitari, vigili del fuoco e Sast hanno collaborato per trasportare a piedi con la barella il ferito. Raggiunta l'ambulanza il giovane, che non avrebbe riportato gravi conseguenze, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'intervento si è concluso nel primo pomeriggio.

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