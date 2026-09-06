Corsi teatrali per tutte le età nel Cuoio: No Limits Aps apre le iscrizioni

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Open day gratuito il 25 settembre al circolo Arci La Perla di Montecalvoli

L'associazione culturale No Limits APS annuncia l'apertura delle iscrizioni ai corsi e laboratori teatrali per l'anno 2026/2027, rivolti a bambini, ragazzi e adulti della Zona del Cuoio. L'appuntamento per conoscere da vicino i laboratori è l'open day gratuito di venerdì 25 settembre 2026, dalle ore 16, presso il Circolo Arci La Perla di Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte (PI).

I laboratori sono organizzati per fasce d'età, con l'obiettivo di accompagnare la crescita di ciascun partecipante attraverso il gioco teatrale, l'espressione corporea e il lavoro di gruppo: Bambini 4-6 anni, Bambini 7-10 anni, Ragazzi 11-17 anni e un laboratorio dedicato agli adulti, pensato anche per chi non ha mai fatto teatro prima. Ogni corso prevede un incontro settimanale, con una quota di partecipazione di 30 euro al mese.

Durante l'open day, ad ingresso libero e gratuito, le famiglie e gli interessati potranno assistere a una breve dimostrazione dei giochi teatrali proposti nei diversi laboratori, conoscere gli insegnanti e ricevere tutte le informazioni utili per l'iscrizione.

In occasione dell'avvio della nuova stagione, No Limits APS ha inoltre attivato canali social dedicati ai Corsi e Laboratori su Facebook, Instagram e TikTok (@nolimitscorsi), con aggiornamenti, foto e contenuti in vista dell'open day. Per informazioni referente corsi Stefania Morelli — 334 886 2726, sito web nolimitsaps, social Facebook, Instagram e TikTok: @nolimitscorsi.

Fonte: No Limits APS

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