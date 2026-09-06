Forcoli in lutto per l'improvvisa scomparsa del parrucchiere Sergio Faralli

Una comunità incredula di fronte alla perdita improvvisa di un volto conosciuto e apprezzato in tutto il paese. Grande dolore a Forcoli e in tutta la Valdera per la scomparsa di Sergio Faralli, parrucchiere nella frazione del comune di Palaia. Il 56enne ha perso la vita in un incidente, mentre si trovava a bordo della sua Vespa, mercoledì 2 settembre a San Frediano a Settimo, Cascina.

Vasto il cordoglio sul territorio per la scomparsa dello storico imprenditore, da quello espresso dalla sindaca Marika Guerrini, che in Consiglio comunale ha chiesto un minuto di silenzio, ai tanti ricordi dei cittadini circolati sui social in questi giorni. "La categoria degli Acconciatori e Parrucchieri di CNA Pisa, insieme a tutta CNA Pisa, partecipa con profondo dolore al lutto per la tragica e prematura scomparsa di Sergio Faralli" si legge in una nota di Cna Pisa. "Nel corso della sua lunga attività, Sergio Faralli ha rappresentato un punto di riferimento per il settore dell’acconciatura e per la comunità di Forcoli, distinguendosi per la professionalità, l’impegno e il forte legame con il territorio e con il mondo associativo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo, lavorare al suo fianco e condividere con lui tanti anni di vita professionale e associativa. La dirigenza di CNA Pisa, i colleghi e l’intera struttura dell’Associazione, insieme al Presidente e alla Direttrice Generale, si stringono con sincera commozione e vicinanza alla famiglia di Sergio, esprimendo il più sentito cordoglio in questo momento di profondo dolore. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giungano l’affetto e la vicinanza di tutta CNA Pisa".

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