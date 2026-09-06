Furto alla Pubblica Assistenza di Santa Croce: "Danno non solo economico ma dell'intera comunità"

Cronaca Santa Croce sull'Arno
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L'associazione rende noto l'accaduto: portati via i soldi nella macchina del caffè, chiavi di due mezzi e un'auto, ritrovata poco dopo

Furto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre alla sede della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno. A rendere noto l'accaduto è la stessa associazione: "Uno sconosciuto è riuscito a entrare all’interno dell’associazione, portando via il denaro presente nella macchina del caffè, le chiavi di due nostri mezzi, un’ambulanza e un furgone per il trasporto delle persone, e rubando la Dacia Sandero bianca, il mezzo più nuovo della nostra associazione. L’auto è stata fortunatamente ritrovata e recuperata, anche se con alcuni danni".

In un post, pubblicato tramite la propria pagina social, l'associazione prosegue: "Al di là del valore economico di ciò che è stato rubato o danneggiato, quello che ci preme sottolineare è un’altra cosa: chi colpisce la Pubblica Assistenza, così come qualsiasi altra associazione che opera ogni giorno per gli altri, non fa un danno soltanto a un’associazione. Fa un danno all’intera comunità. I nostri mezzi, la nostra sede e tutto ciò che custodiamo sono strumenti al servizio delle persone e del territorio. Perché una Pubblica Assistenza non appartiene soltanto a chi la vive ogni giorno - concludono - è un patrimonio di tutti. E ciò che è al servizio degli altri merita rispetto".

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