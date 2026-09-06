Gattino intrappolato in un pozzetto, salvato dai vigili del fuoco a Capraia e Limite

Disavventura a lieto fine per un gattino, rimasto intrappolato in un pozzetto, liberato e messo in salvo dai vigili del fuoco. È successo ieri sera, sabato 5 settembre, a Capraia e Limite: i vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti in via delle Ginestre dove il piccolo micio era rimasto intrappolato all'interno di un pozzetto, a circa un metro di profondità.

Ispezionata la tubazione, la squadra dopo vari tentativi per liberarlo è riuscita a riportarlo in superficie. Il gattino è stato infine consegnato ad una persona presente sul posto.

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