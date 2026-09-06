Gattino intrappolato in un pozzetto, salvato dai vigili del fuoco a Capraia e Limite

(Frame video Vigili del Fuoco Firenze)
Disavventura a lieto fine per un gattino, rimasto intrappolato in un pozzetto, liberato e messo in salvo dai vigili del fuoco. È successo ieri sera, sabato 5 settembre, a Capraia e Limite: i vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti in via delle Ginestre dove il piccolo micio era rimasto intrappolato all'interno di un pozzetto, a circa un metro di profondità.
Ispezionata la tubazione, la squadra dopo vari tentativi per liberarlo è riuscita a riportarlo in superficie. Il gattino è stato infine consegnato ad una persona presente sul posto.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Capraia e Limite
Capraia e Limite
Cronaca
27 Agosto 2026
Lo sport e l'associazionismo dell'Empolese Valdelsa perdono una figura di riferimento. È scomparso Giampiero Ragionieri che, oltre a essere stato un pilastro della Pubblica Assistenza di Limite, ha fatto da [...]
Empolese Valdelsa
Cronaca
20 Agosto 2026
È stata emessa un'allerta meteo arancione per tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa a causa del rischio di temporali forti, associato a criticità idrogeologico-idraulica sul reticolo minore. L'allerta arancione scatterà dalla [...]
Toscana
Cronaca
20 Agosto 2026
Un simpatico giocattolo a forma di carota, che nasconde un rischio serio per la salute. È notizia di queste ultime ore che il Ministero della Salute, nell'ambito del sistema europeo [...]
<< Indietro