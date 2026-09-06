Idrovolante si ribalta nel lago di Montedoglio nell'Aretino, illeso il pilota

Un idrovolante si è ribaltato questa mattina, domenica 6 settembre intorno alle 10.30, nel lago artificiale di Montedoglio a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Il pilota, un 52enne originario di Cremona, è rimasto illeso ed è riuscito ad uscire autonomamente dalla cabina. Stava partecipando a Gidro 2026, la seconda edizione del Giro d'Italia in idrovolante iniziata ieri a Sansepolcro.

L'idrovolante era partito dal campo volo di Sansepolcro per raggiungere l'invaso. Poi, nella zona di Madonnuccia dove si trova l'unico punto di attracco del lago, si è verificato l'incidente. Come riferito dal portavoce della manifestazione, durante la fase di ammaraggio si sarebbe verificata un'avaria al compressore del carrello delle ruote, che avrebbe comportato una posizione non corretta del velivolo per la planata. Il velivolo avrebbe toccato l'acqua con la parte anteriore, utilizzando il ruotino come perno e finendo per ribaltarsi.