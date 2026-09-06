Incidente nella notte nel Grossetano: muore 29enne, tre ragazze ferite

Tragedia nella notte a Scansano, in provincia di Grosseto, dove un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite. È successo intorno alle 3.40 in località Preselle, all'altezza dell'incrocio in direzione Arcille, lungo la Sp 159. In corso di accertamento le cause del sinistro, che ha visto coinvolta un'auto.

Nel tragico impatto il conducente, 29 anni, è deceduto sul colpo. Tra le ragazze rimaste ferite, tra i 15 e i 17 anni, la più grave è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Siena mentre altre due giovani sono state portate all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica di Grosseto, due ambulanze della Croce Rossa e un'ambulanza della Misericordia di Grosseto, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi. In corso di ricostruzione cause e dinamica dell'incidente.

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