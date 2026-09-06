"Insieme per Lorena Isceri", l'iniziativa a Firenze: "La città non dimentica"

"Firenze non dimentica Lorena. E continuerà a fare sentire la propria voce per la libertà, la sicurezza e la vita di ogni donna". Così la sindaca di Firenze Sara Funaro in un post che annuncia l'iniziativa "Insieme per Lorena Isceri", in programma questa sera domenica 6 settembre alle 21 in via Panciatichi, dove viveva la 45enne, uccisa giovedì scorso dall'ex compagno. "Il femminicidio di Lorena Isceri è una tragedia che ha scosso l'intera città" prosegue Funaro sui social. "Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste tragedie, né accettare che vengano ridotte a una fatalità. Dobbiamo dirlo con forza e chiarezza: non è gelosia, non è passione, non è amore. L’ossessione, la pretesa di possesso e la violenza distruggono la vita delle donne".

Al ritrovo in ricordo di Lorena Isceri, in via Panciatichi all'angolo con via Antognoli, parteciperanno anche le sindache di Bergamo Elena Carnevali e di Perugia Vittoria Ferdinandi, oggi a Firenze per un incontro per la Festa dell'Unità nazionale. Ringraziamenti "per aver scelto di essere con noi" dalla sindaca di Firenze all'iniziativa a cui prenderanno parte istituzioni, associazioni, cittadinanza. Tutti sono invitati a partecipare portando con sé, si legge nel post, un fiore o una candela. "Sarà un momento per stringerci, come comunità, attorno alla sua famiglia - conclude Funaro - e condividere il dolore per una tragedia che riguarda tutte e tutti noi".

Anche il vicepresidente del Consiglio comunale di Firenze Alessandro Draghi comunica la propria presenza: "Parteciperò al presidio organizzato stasera in Via Panciatichi presso l'abitazione di Lorena Isceri, vittima di uno spietato femminicidio, perché così di deve chiamare. È giusto esserci, per la famiglia, per il quartiere e per la Città intera".

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