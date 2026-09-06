Italia d'argento agli Europei di pallavolo femminile: tanta Toscana in campo

L'Italia chiude con la medaglia d'argento i campionati europei di pallavolo femminile. Ad avere la meglio a Istanbul è stata la Turchia, detentrice del titolo continentale, che ha battuto le azzurre 3-2.

La nazionale, già campione olimpionica con l'oro conquistato nel 2024, e mondiale in carica con la vittoria del 7 settembre 2025 sempre contro la Turchia, non riesce a calare il tris dei tre titoli in contemporanea. Una gara combattuta fino all'ultimo dalle azzurre di Velasco: il risultato, ricorda la Federazione Italiana Pallavolo, segna per l’Italia la terza medaglia d’argento europea della propria storia, dopo quelle del 2001 e del 2005, e la nona medaglia complessiva nella manifestazione, che si aggiunge ai tre ori del 2007, 2009 e quello più recente del 2021 e ai tre bronzi conquistati in precedenza.

Tra le atlete scese in campo in questo campionato europeo, nella squadra convocata da Velasco, sono tante le giocatrici nate o cresciute in Toscana. Tra queste la montopolese Carlotta Cambi, per la quale oggi cittadine e cittadini si sono riuniti, come da tradizione per seguire ogni grande finale, nella sala del Consiglio comunale. E ancora Denise Meli nata a Bagno a Ripoli, Stella Nervini schiacciatrice del Chieri ma cresciuta a Firenze, Linda Nwakalor di Lecce ma d'adozione a Scandicci dove gioca nella Savino Del Bene, Sara Fahr nata in Germania ma cresciuta a Piombino.

"Un grandissimo secondo posto per una grandissima squadra" commenta la sindaca di Montopoli Linda Vanni. "Brave ragazze, abbiamo sofferto e sperato con voi. Siete un gran bell’esempio di squadra, di unione e di sport. Lo sport unisce e anche questa volta Montopoli si è trovata in Comune per fare il tifo per la sua campionessa. È stato bello tifare ancora per te".

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