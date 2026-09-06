Juve Stabia-Pisa, malore per Bozhinov: "È cosciente"

Paura al 43' partita di serie B Juve Stabia-Pisa, quando il giocatore nerazzurro Rosen Bozhinov si è improvvisamente accasciato in campo. La partita, in corso a Castellamare di Stabia, è stata immediatamente interrotta quasi al termine del primo tempo.

Il giocatore bulgaro, difensore del Pisa, è stato portato fuori dal campo in barella e fatto salire su un'ambulanza. "Il calciatore Rosen Bozhinov è stato trasportato in ospedale per accertamenti. È cosciente" si legge in una nota del Pisa Sporting Club. "La gara è stata momentaneamente sospesa". È ipotizzato che il malore possa essere stato provocato da una forte disidratazione. Dopo il crollo in area il giocatore è stato portato fuori tra gli applausi del pubblico. Intorno alle 16.30 la gara è ripresa.

Pochi minuti dopo la ripartenza della partita, il capitano del Pisa Arturo Calabresi ha fatto gol portando la squadra in vantaggio per 1-0. Dopo la rete Calabresi è andato alla panchina, ha preso la maglia di Bozhinov e si è messo la mano sul cuore.

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