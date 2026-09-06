Juve Stabia-Pisa, malore per Bozhinov: "È cosciente"

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Il difensore nerazzurro portato in ospedale per accertamenti. Ripresa la partita, precedentemente interrotta

Paura al 43' partita di serie B Juve Stabia-Pisa, quando il giocatore nerazzurro Rosen Bozhinov si è improvvisamente accasciato in campo. La partita, in corso a Castellamare di Stabia, è stata immediatamente interrotta quasi al termine del primo tempo.

Il giocatore bulgaro, difensore del Pisa, è stato portato fuori dal campo in barella e fatto salire su un'ambulanza. "Il calciatore Rosen Bozhinov è stato trasportato in ospedale per accertamenti. È cosciente" si legge in una nota del Pisa Sporting Club. "La gara è stata momentaneamente sospesa". È ipotizzato che il malore possa essere stato provocato da una forte disidratazione. Dopo il crollo in area il giocatore è stato portato fuori tra gli applausi del pubblico. Intorno alle 16.30 la gara è ripresa.

Pochi minuti dopo la ripartenza della partita, il capitano del Pisa Arturo Calabresi ha fatto gol portando la squadra in vantaggio per 1-0. Dopo la rete Calabresi è andato alla panchina, ha preso la maglia di Bozhinov e si è messo la mano sul cuore.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
6 Settembre 2026

Reati alla guida e violazioni del divieto di ritorno a Pisa: 9 denunce in una settimana

Nove persone denunciate nell'ultima settimana in provincia di Pisa per reati legati a sicurezza stradale, stupefacenti, inosservanza di provvedimenti. Questo il bilancio degli interventi del comando provinciale dei carabinieri, nell'ambito [...]

Pisa
Cronaca
4 Settembre 2026

Trovati con mille Rolex falsi, due denunce a Pisa

La guardia di finanza di Pisa ha sequestrato circa mille orologi falsi di marca Rolex e un centinaio di articoli di pelletteria con marchi di alta moda. Il fatto è [...]

Pisa
Cronaca
3 Settembre 2026

Scritte fasciste contro ANPI alla Festa dell'Unità di Riglione: "Un attacco a tutta la nostra comunità"

Scritte fasciste, banchetto dell'ANPI imbrattato e bandiera della Palestina sfregiata: è quanto è successo nella scorsa notte a Riglione, quartiere del comune di Pisa, dove in questi giorni si sta [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina