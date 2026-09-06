Juve Stabia-Pisa, malore per Bozhinov: "Resta sotto osservazione"

Paura intorno al 43' nella partita di serie B Juve Stabia-Pisa, quando il giocatore nerazzurro Rosen Bozhinov si è improvvisamente accasciato in campo. La partita, iniziata alle 15 a Castellamare di Stabia, è stata immediatamente interrotta quasi al termine del primo tempo. In serata, il Pisa Sporting Club informa che il difensore "si trova attualmente sotto osservazione e sta eseguendo gli accertamenti del caso".

Gara sospesa poi ripresa. L'ipotesi di forte disidratazione

Il giocatore bulgaro, difensore del Pisa, è stato portato fuori dal campo in barella e fatto salire su un'ambulanza. "Il calciatore Rosen Bozhinov è stato trasportato in ospedale per accertamenti. È cosciente" si legge in una nota del Pisa Sporting Club. "La gara è stata momentaneamente sospesa". È ipotizzato che il malore possa essere stato provocato da una forte disidratazione. Dopo il crollo in area il giocatore è stato portato fuori tra gli applausi del pubblico. Intorno alle 16.30 la gara è ripresa.

Pochi minuti dopo la ripartenza della partita, il capitano del Pisa Arturo Calabresi ha fatto gol portando la squadra in vantaggio per 1-0. Dopo la rete Calabresi è andato alla panchina, ha preso la maglia di Bozhinov e si è messo la mano sul cuore.

"Sempre rimasto cosciente"

La gara è terminata 0-3 per il Pisa. Il club ha spiegato che il giocatore è sempre rimasto cosciente: "Sta meglio e si sta valutando di farlo ripartire insieme ai compagni. Bozhinov dovrebbe essere rimasto vittima di una sindrome di disidratazione dovuta al forte caldo, che gli ha provocato convulsioni. Ma è rimasto vigile e le sue condizioni sono migliorate". In seguito alle valutazioni, il difensore del Pisa resterà in osservazione all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo il bollettino medico "Bozhinov attualmente è vigile, cosciente, con parametri vitali stabili. Resterà in osservazione in regime di ricovero per completamento diagnostico".

Pisa Sporting Club: "Bozhinov sotto osservazione"

(Foto da Facebook Pisa Sporting Club)

"Il Pisa Sporting Club informa che il calciatore Rosen Bozhinov costretto ad uscire dal campo per un malore accusato al minuto 40 del primo tempo si trova attualmente sotto osservazione e sta eseguendo gli accertamenti del caso" si legge in una nota del Pisa Sporting Club, che sui social pubblica anche una foto del giocatore che alza il pollice. "La Società ringrazia gli operatori sanitari per il pronto intervento, la Società SS Juve Stabia per la fattiva collaborazione, la Lega Serie B e il Direttore di Gara per la comprensione e la vicinanza nei momenti di massima preoccupazione e concitazione. La Società ha scelto di non rilasciare dichiarazioni nel postgara per lasciare nella massima tranquillità tutti i propri tesserati in questa giornata non facile, dove il risultato sportivo passa in ogni caso in secondo piano; il pensiero di tutti è rivolto a Rosen nella speranza che quanto accaduto oggi diventi presto soltanto un brutto ricordo. Ci scusiamo, principalmente, con gli organi di comunicazione ma siamo certi della comprensione di tutti".

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