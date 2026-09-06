Muore a 49 anni Susanna Cellai, ceramista e commerciante di Forcoli

Forcoli piange la prematura scomparsa di Susanna Cellai, ceramista, titolare insieme al fratello dell'agraria di famiglia. È venuta a mancare all'età di 49 anni, a causa di una grave malattia. In molti in queste ore la ricordano come sempre accogliente e disponibile con i clienti nella storica attività, nella frazione del comune di Palaia, fondata oltre 70 anni fa dal nonno. Cellai era anche una ceramista: aveva frequentato la scuola d'Arte a Cascina, si era specializzata a Montelupo Fiorentino dove la ceramica è una produzione tradizionale e le sue creazioni non mancavano nel negozio in paese.

La comunità si stringe alla famiglia, molto conosciuta e apprezzata in tutta la Valdera: il padre portò avanti il negozio, facendolo crescere fino a diventare punto di riferimento sul territorio mentre la mamma, maestra, ha cresciuto generazioni di forcolesi.

Per la comunità si tratta di un'altra tragica notizia, dopo la scomparsa del parrucchiere Sergio Faralli, deceduto in un incidente mercoledì scorso.

"Questa settimana si chiude con un altro dolore, un'altra vita spezzata troppo presto, in questo la nostra comunità negli ultimi anni ha pagato un prezzo altissimo" scrive in un post pubblicato sui social la sindaca di Palaia Marika Guerrini. "Per ciascuno di noi che conosceva Susanna e Sergio sarà difficile entrare nei loro negozi e non vedere il loro sorriso, ascoltarci con la consueta disponibilità ed empatia. Personalmente e come amministrazione sono vicina a tutti i loro cari, convinta che resterete nel cuore di ciascuno di noi. Che vi giunga tutto il nostro amore e un abbraccio per alleviare il dolore della lontananza lassù nel cielo. Ciao Susanna ciao Sergio".

L'ultimo saluto a Susanna Cellai si terrà nella mattina di lunedì 7 settembre, con la messa alle ore 10 nella chiesa di Forcoli. Sarà disponibile la navetta messa a disposizione dalla Misericordia dalle 9.30 da via Nuova.

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