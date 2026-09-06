Palio del Cerro 2026 alla contrada Porta Caracosta: è la nona vittoria consecutiva

Si è concluso a tarda ora il 57° Palio del Cerro che dopo un andamento incerto, è stato vinto ancora una volta dalla contrada di Porta Caracosta. Per i bianconeri si allunga così la striscia di vittorie consecutive che diventano nove. Un successo che avvicina sempre di più, nell’albo d’oro Porta Caracosta con 20 palii vinti, alla contrada di Santa Maria a Pozzolo che di palii ne ha vinti 21.

La vittoria di Porta Caracosta nel 57esimo Palio del Cerro

Tribune esaurite e grande entusiasmo per questa edizione del Palio alla quale hanno assistito con la sindaca Simona Rossetti, il presidente della Regione Eugenio Giani, il senatore Dario Parrini e la consigliera regionale Brenda Barnini.

Decisiva nell’aggiudicazione del Palio, la finale del tiro alla fune che ha permesso a Caracosta di distanziare definitivamente Porta Fiorentina che in caso di vittoria avrebbe portato i bianconeri allo spareggio. Alla fine Porta Caracosta ha conquistato 15 punti contro i 13 di Porta Fiorentina. A seguire Porta al Palagio con 11 punti e Santa Maria a Pozzolo con 9 punti.

Il dominio dei bianconeri è confermato anche dalle 3 vittorie sui 5 giochi previsti (Lancio anelli ex aequo con Pozzolo, corsa sui troppoli e tiro con la fune). Palagio ha vinto la sempre emozionante gara con la balestra mentre Porta Fiorentina si è aggiudicata la corsa con la bigoncia.

Vinto il Palio, i bianconeri del presidente Rino Sabatini e del capitano Alberto Petrilli hanno alzato al cielo il drappo dipinto da Luigi Viti.

Il Palio del Cerro, ben organizzato dalla Pro Loco guidata dal presidente Lorenzo Brunori, con il decisivo sostegno dell’Amministrazione comunale e la preziosa collaborazione delle contrade non è finito qui. L’attenzione si rivolge ora sui giovani delle contrade che sabato 12 settembre si contenderanno il Palio dei Ragazzi.

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