Reati alla guida e violazioni del divieto di ritorno a Pisa: 9 denunce in una settimana

Nove persone denunciate nell'ultima settimana in provincia di Pisa per reati legati a sicurezza stradale, stupefacenti, inosservanza di provvedimenti. Questo il bilancio degli interventi del comando provinciale dei carabinieri, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio.

Nella notte del 31 agosto scorso i militari di Calcinaia sono intervenuti a Bientina, in seguito ad un incidente stradale autonomo avvenuto in via Valdinievole sud: al termine degli accertamenti l'automobilista è risultato positivo all'alcol test, con un tasso di 1,30 g/l. Per l'uomo è scattato il ritiro immediato della patente mentre l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Nel pomeriggio dello stesso giorno, lungo la Ss1 Aurelia a Vecchiano, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno notato un conducente che, viene spiegato dall'Arma, "mostrava evidenti sintomi di alterazione psicofisica": fermato, è risultato positivo ad un primo "drug-test" e si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti analitici previsti per legge, venendo così denunciato. Durante la perquisizione è stato inoltre trovato in possesso di oltre un grammo di cocaina. La sostanza è stata sequestrata, la patente ritirata e l'automobilista segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

I controlli sono proseguiti nella notte del 2 settembre sempre a Bientina, dove una pattuglia ha fermato in via del Tiglio un'auto il cui conducente è risultato positivo all'etilometro, con un tasso alcolemico di 2,46 g/l. Trovato anche in possesso di oltre due grammi di cocaina, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura, con ritiro della patente e sequestro del mezzo.

Poche ore più tardi, a Pisa, nell'ambito dei servizi antiborseggio in Piazza dei Miracoli, i carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione locale hanno sorpreso due donne, residenti fuori regione, mentre si aggiravano tra i turisti: dai successivi accertamenti è emerso un provvedimento di divieto di ritorno nel capoluogo a carico di entrambe in corso di validità, per questo sono state denunciate in stato di libertà. Per la seconda volta in tre giorni le due donne sono state fermate nuovamente, sempre in Piazza dei Miracoli, nel fine settimana ed è scattata una nuova denuncia per l'inosservanza del provvedimento.

Analoga violazione riscontrata la mattina seguente in Corso Italia: in questo caso i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato e denunciato un uomo trovato in centro, nonostante la misura di prevenzione del divieto di ritorno a cui era sottoposto. Nella notte successiva, la Sezione Radiomobile è intervenuta lungo la via Aurelia Sud , fermando un automobilista che, sottoposto ad accertamento con etilometro, ha registrato un valore pari a 1,03 g/l. L'uomo è stato denunciato, la patente di guida è stata ritirata e il mezzo è stato affidato a una persona di fiducia.

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