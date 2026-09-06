Ai tecnici Paolo Betti e Alessandro Magro il Premio castellano dello sport

Sport Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Le congratulazioni dell'Abc Castelfiorentino

Nella serata che ha voluto rendere omaggio a tutte le realtà sportive castellane, sono stati Paolo Betti e Alessandro Magro a ricevere per l’Abc il Premio castellano dello sport. A premiarli la sindaca Francesca Giannì e il vice sindaco e assessore allo sport Gianluca D’Alessio.

Un premio che ha omaggiato una carriera spesa sui campi da basket e tanti, bellissimi, traguardi raggiunti, grazie ai quali hanno portato in alto il nome dell’Abc e di Castelfiorentino ben oltre i confini territoriali.

"Per me Castelfiorentino è casa – ha dichiarato sul palco Alessandro Magro durante la consegna del premio -. Se non fosse stato per l’Abc e per Nedo Betti non mi sarei mai avvicinato alla pallacanestro. Nel mio percorso sono stato fortunato ma anche caparbio nel cercare di inseguire i miei sogni, sia in Italia che all’estero, e così è stato. Adesso sono a Roma (BC Roma) ma a Castelfiorentino torno sempre con grande piacere".

"Sono cresciuto nell’Abc insieme a mio babbo – ha proseguito Paolo Betti – e ciò che da sempre mi muove è la passione: prima come giocatore, poi come allenatore, adesso come dirigente. L’Abc è casa, ci dedichiamo tempo, impegno, passione e lo facciamo in primis per tutti i nostri bambini e ragazzi".

A Paolo e Alessandro le congratulazioni da parte di tutta la società.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
1 Settembre 2026

Il 2026-27 è la stagione dei 60 anni dell'Abc

È l’autunno del 1945, con la guerra ormai alle spalle, quando quattro giovani castellani danno vita, per gioco e per curiosità, alla prima partita di pallacanestro. E ancora non sanno [...]

Castelfiorentino
Sport
27 Agosto 2026

Castelfiorentino premia le stelle dello sport locale

Il valore dello sport come elemento fondativo di una Comunità. È con questo spirito che sabato 5 settembre (ore 21.15) in Piazza Gramsci si terrà la seconda edizione del “Premio [...]

Basket
Basket
25 Agosto 2026

Iniziata l’avventura dell’Abc Solettificio Manetti nel campionato di serie C 26/27

Si è radunata ieri pomeriggio l’Abc Solettificio Manetti targata Alberto Tonfoni in vista del prossimo campionato di serie C. Tra conferme, volti nuovi e giovani “promossi” dal vivaio, la rosa [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina