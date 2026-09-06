Ai tecnici Paolo Betti e Alessandro Magro il Premio castellano dello sport

Nella serata che ha voluto rendere omaggio a tutte le realtà sportive castellane, sono stati Paolo Betti e Alessandro Magro a ricevere per l’Abc il Premio castellano dello sport. A premiarli la sindaca Francesca Giannì e il vice sindaco e assessore allo sport Gianluca D’Alessio.

Un premio che ha omaggiato una carriera spesa sui campi da basket e tanti, bellissimi, traguardi raggiunti, grazie ai quali hanno portato in alto il nome dell’Abc e di Castelfiorentino ben oltre i confini territoriali.

"Per me Castelfiorentino è casa – ha dichiarato sul palco Alessandro Magro durante la consegna del premio -. Se non fosse stato per l’Abc e per Nedo Betti non mi sarei mai avvicinato alla pallacanestro. Nel mio percorso sono stato fortunato ma anche caparbio nel cercare di inseguire i miei sogni, sia in Italia che all’estero, e così è stato. Adesso sono a Roma (BC Roma) ma a Castelfiorentino torno sempre con grande piacere".

"Sono cresciuto nell’Abc insieme a mio babbo – ha proseguito Paolo Betti – e ciò che da sempre mi muove è la passione: prima come giocatore, poi come allenatore, adesso come dirigente. L’Abc è casa, ci dedichiamo tempo, impegno, passione e lo facciamo in primis per tutti i nostri bambini e ragazzi".

A Paolo e Alessandro le congratulazioni da parte di tutta la società.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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