A Montopoli torna Festa Futura

Tre anni fa era una scommessa. Oggi è diventata un appuntamento fisso di fine estate. Torna Festa Futura, in programma mercoledì 9 e giovedì 10 settembre al Circolo ARCI Torre Giulia, a San Romano.

Giunta alla terza edizione e organizzata dai volontari e dalle volontarie di Insieme per Montopoli - lista che ha sostenuto l’attuale Sinaca Linda Vanni - la manifestazione si conferma "coraggiosa, dinamica e inclusiva": due serate pensate per intrecciare riflessione civica, attualità, buon cibo e musica dal vivo, in un mix che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio.

Mercoledì 9 settembre, alle 18:30, si apre con l'incontro "Si muore di caldo! (e di alluvioni)", dedicato alle politiche per affrontare la crisi climatica. Dopo l'introduzione della Sindaca di Montopoli Linda Vanni, interverranno il climatologo e meteorologo LAMMA/CNR Giulio Betti e l'urbanista Silvia Viviani, assessora all'Ambiente e all'Urbanistica del Comune di Livorno.

Modera il consigliere comunale Fabiano Bertelli.

Giovedì 10 settembre, sempre alle 18:30, il focus si sposta sull'economia circolare con "Questo dove lo butto? Come si differenziano i rifiuti (e come farne meno)".

Dopo l'introduzione della sindaca Linda Vanni, ne discutono Monica Tognoni Associazione L'Occhio del Riciclone Toscana), Desirè Niccoli, assessora all'Ambiente del Comune di Bientina, e Marco Braccini, presidente CDA di GEOFOR SpA.

Modera il consigliere comunale Riccardo Pistolesi.

Entrambe le serate proseguiranno alle 20:30 con l'apericena con menù vegano, vegetariano e onnivoro e alle 21:30 con la musica dal vivo: mercoledì saliranno sul palco Biagio Posarelli, Dunia Pistolesi e gli allievi dell'Accademia Musicale di Pontedera, oltre allo spazio libero "Tocca a te!" per chi vuole esibirsi in prima persona; giovedì spazio ai Radicali Liberi, con un omaggio a Francesco Guccini, e a Santacroce feat. Cayenna.

"Tre anni fa abbiamo piantato un seme, quasi per sfida - dice Linda Vanni - Oggi quel seme è diventato una certezza che continua a crescere e a tenerci compagnia nelle notti di fine estate. Un grande ringraziamento va ai volontari e alle volontarie della nostra lista Insieme Per Montopoli, che hanno pensato e realizzato questa edizione a misura di chi ha ancora voglia di sognare e soprattutto di fare comunità".

"Festa Futura nasce per parlare del nostro territorio, ma anche per ritrovarci, confrontarci e crescere insieme come collettività - aggiungono gli organizzatori della lista “Insieme Per Monopoli” - In queste due serate vogliamo offrire approfondimenti utili per il nostro territorio, con ospiti esperti su temi che ci riguardano da vicino, ma anche tanto divertimento e voglia di stare insieme. Invitiamo tutti e tutte a partecipare numerosi/e anche a questa terza edizione",

Per informazioni e prenotazioni apericena: 338-3670785 / 0571-544797 Per prenotare un'esibizione a "Tocca a te!": 333-2397251

Fonte: Lista "Insieme Per Montopoli"

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