A San Romano nasce la 'Selleria La Stella'

Una passione nata in famiglia e cresciuta insieme all’amore per i cavalli si trasforma in una nuova realtà commerciale per il territorio. A San Romano, nel centro del paese, in via Matteotti 7/B, apre le porte Selleria La Stella, attività inaugurata dall'imprenditrice Manuela Cesare specializzata in articoli per l’equitazione, e salutata dal Presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e dall'amministrazione comunale di Montopoli Valdarno, presente con la sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini e l'assessore alle Attività produttive Andrea Marino.

La scelta di intraprendere questa nuova avventura nasce da una storia profondamente personale. “Tutto è iniziato dalla passione di mio figlio per i cavalli – racconta Manuela Cesare –. Dall'età di cinque anni e mezzo pratica equitazione: inizialmente era soprattutto un divertimento, ma con il tempo questa passione è diventata qualcosa di sempre più importante, fino ad arrivare all’attività agonistica».

Il figlio, Jeremia Agostinelli, compete infatti nel salto a ostacoli e negli ultimi anni ha raggiunto importanti traguardi sportivi, partecipando alle finali nazionali sia lo scorso anno sia anche nell’attuale stagione agonistica. È proprio frequentando questo ambiente e vivendo quotidianamente il mondo dell’equitazione che nella famiglia Cesare è maturata l’idea di trasformare una passione in un progetto imprenditoriale.

"Attraverso mio figlio ho avuto modo di conoscere sempre più da vicino questo mondo – prosegue Manuela – e quella che inizialmente era una realtà che frequentavo per accompagnarlo è diventata anche una mia passione. L’idea di aprire una selleria è nata quasi naturalmente, anche grazie al sostegno dell’azienda che collabora con noi per il nostro cavallo, che ci ha incoraggiato a provare questa nuova avventura”.

La nuova selleria propone un’ampia gamma di prodotti “dedicati a chi vive il mondo equestre: abbigliamento tecnico e da equitazione, accessori, articoli per cavallo e prodotti specifici per la cura, il benessere e la quotidianità dell’animale”.

“A Manuela Cesare va il nostro augurio per questa nuova avventura” - afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli - “Investire e creare un nuovo punto di riferimento per gli appassionati e trasformare una passione in un'attività economica significa contribuire concretamente alla vitalità del commercio e l’apertura di una nuova attività rappresenta sempre un segnale importante per il territorio, a maggior ragione quando nasce da una passione personale che si trasforma in un progetto imprenditoriale concreto”

“Siamo felici che una giovane imprenditrice abbia deciso di investire sul nostro territorio. Il nostro augurio è che a San Romano possa trovare il luogo adatto per sviluppare la sua idea, un'attività molto specializzata che può attrarre un pubblico di appassionati di equitazione. Grazie per aver scelto il Comune di Montopoli. Noi come amministrazione siamo orgogliosi di poter accogliere una nuova attività” dichiarano la sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini e l'assessore alle Attività produttive Andrea Marino.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa