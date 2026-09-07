Agricoltura, Alimentazione e Ambiente: siglato Protocollo d'Intesa tra l'Accademia dei Georgofili e l'Unione Nazionale Consumatori

L’Accademia dei Georgofili e l’Unione Nazionale Consumatori APS (UNC) annunciano la firma di un importante Protocollo d’Intesa volto a promuovere iniziative congiunte nei settori dell'agricoltura, della sicurezza e qualità alimentare, della tutela ambientale e dello sviluppo del mondo rurale.

L’accordo è stato siglato dal Presidente dell’Accademia dei Georgofili, Prof. Massimo Vincenzini, e dal Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Avv. Massimiliano Dona.

La collaborazione nasce dalla volontà di unire le competenze scientifiche dell'Accademia — storica istituzione fondata nel 1753 e da oltre 270 anni punto di riferimento per il settore agroalimentare e forestale — con l'esperienza dell'Unione Nazionale Consumatori, la prima associazione dei consumatori in Italia (fondata nel 1955), da sempre in prima linea nella tutela dei cittadini e nella promozione della trasparenza per i consumatori.

In particolare, la partnership si focalizzerà su quattro assi strategici: sviluppo di attività di comune interesse su agricoltura, qualità alimentare, sostenibilità e territorio; diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche agricole compatibili con i cambiamenti climatici, orientate alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti tipici; organizzazione di convegni, seminari, mostre e gruppi di studio, affiancati da una forte campagna di comunicazione digitale e scientifica per informare i cittadini in modo trasparente e rigoroso; sviluppo di iniziative (anche con partner terzi) volte a trasferire al pubblico le più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche che riguardano l'agroalimentare e l'ambiente rurale.

Il Prof. Massimo Vincenzini, Presidente dell'Accademia dei Georgofili ha dichiarato: "Questo accordo rappresenta un ponte fondamentale tra il mondo della ricerca scientifica e i cittadini. Portare le innovazioni e le conoscenze tecniche al consumatore finale significa valorizzare la qualità del nostro patrimonio agroalimentare e promuovere una sostenibilità reale e consapevole."

L’Avv. Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori ha commentato: "Sin dalle origini, nel 1955, la nostra associazione porta avanti le battaglie per la trasparenza nel settore agroalimentare. Per questo siamo orgogliosi di questa collaborazione, che ci mette al centro di un comparto che è l'orgoglio del nostro Paese e che oggi vive una stagione di grande innovazione. Il nostro compito sarà tradurre queste competenze scientifiche in informazioni chiare e utili per i consumatori, affinché la qualità del Made in Italy sia sempre riconoscibile e tutelata."

Fonte: Accademia dei Georgofili e Unione Nazionale Consumatori APS - Uffici Stampa