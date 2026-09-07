Albero cade su camion dei rifiuti a Firenze, nessun ferito

Cronaca Firenze
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L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in piazza Gino Bartali. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Un grosso albero è caduto su un camion per la raccolta dei rifiuti di Alia a Firenze. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 in piazza Gino Bartali, nei pressi di un centro commerciale.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, impegnata nella gestione della viabilità. Il viale è stato chiuso al traffico.

La dinamica è ancora in fase di verifica. Secondo quanto spiegato dal Comune di Firenze, durante il passaggio del mezzo "si sarebbe verificato un contatto con un grosso ramo della pianta, che avrebbe successivamente interessato la chioma provocando la caduta dell'albero sul camion".

Sono in corso gli interventi per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione della pianta.

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