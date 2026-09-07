All'assemblea del Movimento Shalom le opere di Marco Puccinelli

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(foto gonews.it)

Nel corso dell'assemblea dei soci saranno rinnovate le cariche sociali e poste le basi per la creazione della Fondazione

"Una singolare e pertinente novità introdurrà l'Assemblea dei Soci Shalom di lunedì 7 settembre alle ore 20, presso la nostra sede a San Miniato, in piazza Buonaparte". Così in una nota il direttore del Movimento Shalom Luca Gemignani annuncia l'esposizione delle opere di Marco Puccinelli, "amico di Shalom, che con la sua arte sempre sorprendente lancia messaggi di accusa e di Pace: tre pannelli per raccontare la strage dei bambini dall'ultima guerra ai giorni nostri. Un insaziabile e mostruoso fiume di sangue che non conosce fine, versato nell'indifferenza globale dei "potenti" del mondo".

La mostra introdurrà "l'importante assemblea, durante la quale sarà confermata la priorità della vita e della formazione dei bambini a livello mondiale, secondo lo spirito di Shalom, per garantire loro i diritti fondamentali: cibo, scuola e sanità, promuovendo anche le adozioni internazionali e il sostegno a distanza.

Nel corso dell'Assemblea verranno rinnovate le cariche sociali per il prossimo triennio e verranno poste le basi per la creazione della Fondazione Shalom, strumento giuridico resosi necessario per una più adeguata conformità alle evolute esigenze dell'associazione. Saranno presenti il Maestro Marco Puccinelli e il rappresentante della Regione Toscana Alessio Spinelli, delegato per il Terzo Settore e nominato ai vertici europei per la Via Francigena, ruolo di alto valore culturale e spirituale".

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