Parte la stagione dei nidi, Avs Empoli: "Un grande grazie all'assessora Pasqualetti"

Martedì 8 settembre ripartirà la stagione dei nidi e dello zero-sei del comune di Empoli. Il gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra Empoli ha voluto fare un augurio di buon inizio a chi affronterà l'anno scolastico, di seguito la nota.

Si tratta del cuore pulsante, della base, della filiera della scuola in senso ampio e lato dell’Amministrazione che storicamente su questo settore primeggia a livello nazionale.

Ci piace pensare che ci sia un filo rosso, colore non casuale, che lega la storica esperienza pionieristica e innovativa di Giovanna Salvadori e l’esperienza fatta di attenzione e adesione alle nuove sfide della modernità dell’assessora Maria Grazia Pasqualetti, che come AVS vogliamo nuovamente ringraziare per il lavoro che ogni giorno svolge. Maria Grazia, dopo una vita lavorativa spesa su questo terreno, si trova ora a dirigere da assessora un settore che è fondamentale per una città come la nostra. Lo fa con abnegazione, capacità e con uno spirito sempre rivolto a cogliere nuove sfide e al contempo risolvere le ovvie e inevitabile problematiche del quotidiano.

Un buon anno scolastico alle bambine e ai bambini che riempiranno i luoghi del loro primo apprendere e un grazie a Maria Grazia Pasqualetti, al Sindaco e alla Giunta per il lavoro svolto affinché tutto fosse pronto. Come AVS reputiamo fondamentale investire in questo anche oltre ciò che è ordinario e standard, guardando avanti e imparando dai migliori esempi in giro per il mondo, come ad Empoli si fa dagli anni ‘60.