Il sindaco di Capaci a Capraia e Limite per parlare di pace e obiezione di coscienza

In un momento storico segnato da crescenti conflitti internazionali, cresce sempre di più l'interesse della cittadinanza e delle istituzioni verso temi fondamentali come l'obiezione di coscienza e la

cultura della pace.

È con questo spirito che la lista civica 'Viviamo Capraia e Limite' invita la cittadinanza, il 19 settembre a Capraia e Limite, a una serata di approfondimento e dibattito con il Sindaco di Capaci Pietro Puccio. L'incontro-dibattito è intitolato 'Se vuoi la pace, prepara la pace – Un ponte di pace da Capaci alla Toscana'.

"Avremo l'onore di ospitare proprio Pietro Puccio, Sindaco di Capaci, il primo Comune in Italia ad aver introdotto ufficialmente la possibilità per i cittadini di essere informati e di poter esprimere una preferenza sull'opzione dell'obiezione di coscienza preventiva in caso di ripristino del servizio militare - si legge nel comunicato della lista civica -. Con questa iniziativa vogliamo offrire uno spazio di dialogo domande e suggerimenti su come le nostre amministrazioni locali e la cittadinanza possano se vorranno farsi promotrici attive dell'informazione sul tema dell'obiezione e sul valore della pace tra i popoli, partendo dal valore simbolico di Capaci per stringere un legame di collaborazione con il nostro territorio.

Informare e rendere consapevoli le persone è uno dei punti più alti della vita democratica e amministrativa. Per questo riteniamo fondamentale un impegno corale e trasversale, capace di

andare oltre le singole appartenenze e distinzioni di parte, affinché la cultura della pace sia un patrimonio condiviso da tutta la comunità.

L'evento è stato organizzato nella formula della cena con domande e riflessioni, pensata per favorire uno scambio informale, partecipato e conviviale tra tutti i partecipanti e il nostro ospite".

Dettagli dell'evento:

Data e ora: Sabato 19 settembre, ore 20:00

Luogo: Osteria Cantagallo

Via Valicarda.

Capraia e limite

Formula: Cena e dibattito a 25 euro (su prenotazione)

Info e prenotazioni: Contattare Vanessa al numero 331 3233396

"Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa serata di riflessione e incontro e ogni domanda o contributo sarà utile per tutti. La pace si costruisce anche nei nostri territori con piccoli gesti visto che la pace non si ottiene solo con l'assenza di un conflitto ma con una vera presa di coscienza e con il dialogo aperto".

Fonte: Lista Civica 'Viviamo Capraia e Limite'