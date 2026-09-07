CNA Pisa in lutto per la scomparsa di Renzo Filippi, fondatore della 'Impresa Costruzioni Filippi Renzo e Figli S.r.l.'

CNA Pisa esprime il proprio profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di Renzo Filippi, figura storica dell'imprenditoria locale, fondatore e anima dell’ Impresa Costruzioni Filippi Renzo e Figli S.r.l. di San Giuliano Terme, da sempre associato e legato a doppio filo alla storia dell’associazione di categoria.

La sua avventura professionale inizia nel 1957 ad Asciano quando, da ragazzo, si trova sui cantieri guidato dall'umiltà del vero artigiano; ecco che nasce un'attività che si è poi strutturata a San Martino Ulmiano per dare vita, a partire dal 1986, allla solida realtà aziendale di Ghezzano. Sotto la sua guida, l'impresa si è affermata negli anni come punto di riferimento per enti privati e importanti realtà pubbliche e private del territorio — tra cui la Base Statunitense di Camp Darby, la Continental Automotive Italy S.p.A., l'Arcidiocesi di Pisa e la Camera di Commercio di Pisa.

Imprenditore d'altri tempi e pilastro dell'associazione, Renzo Filippi (nella foto insieme a figli e familiari) ha incarnato i valori più autentici del fare impresa: dedizione al lavoro, onestà e un rispetto assoluto per la parola data. Ha saputo guidare con decisione e profonda umanità la crescita della propria squadra tecnica e amministrativa, trasmettendo a collaboratori e familiari l'orgoglio di "costruire" qualcosa destinato a durare nel tempo.

"La scomparsa di Renzo Filippi rappresenta una grave perdita per la nostra associazione e per tutto il tessuto economico locale - dichiarano il Presidente Territoriale di CNA Pisa, Francesco Oppedisano, la Direttrice Generale, Barbara Carli, e tutta CNA Edilizia e Costruzioni Pisa - . Renzo è stato un imprenditore da sempre al nostro fianco, un maestro e una guida capace di infondere fiducia e valorizzare il lavoro di ciascuno. Le fondamenta che ha gettato nel nostro territorio non sono fatte solo di cemento e mattoni, ma di insegnamenti, passione e valori indissolubili. A nome di tutta la presidenza, della direzione e della struttura associativa, ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, ai suoi cari e ai dipendenti dell'azienda in questo momento di profondo dolore".

CNA Pisa si unisce al dolore dei familiari, ricordando con immensa gratitudine l'esempio umano e professionale lasciato da Renzo Filippi.

Fonte: CNA Pisa - Ufficio Stampa