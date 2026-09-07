Cocaina in un container di frutta dal Perù: maxisequestro a Livorno

Sono stati sequestrati 53 chili di cocaina purissima in porto a Livorno. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i finanzieri del Comando Provinciale di Livorno hanno assestato un altro colpo al narcotraffico, dopo aver iniziato a covare sospetti su un container di frutta imbarcato su una moto dal Perù.

Finanzieri e Adm hanno prima scannerizzato il contenitore con apparecchiature in uso alle Dogane e, dopo aver notato qualcosa all’interno, hanno proceduto allo svuotamento e allo smontaggio del vano motore dove erano stati stipati i panetti di droga.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato dal Laboratorio della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, su disposizione della Procura della Repubblica, sarà distrutto presso un inceneritore. Avrebbe fruttato circa venti milioni di euro.

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