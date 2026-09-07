Dengue a Prato, due nuovi casi: scatta la disinfestazione

Sono due i nuovi casi di febbre Dengue accertati a Prato, portando a quattro il numero complessivo dei pazienti individuati in città dal 28 agosto. A seguito delle nuove segnalazioni, l'Asl Toscana Centro ha indicato una nuova disinfestazione straordinaria, disposta con ordinanza del sindaco Matteo Biffoni.

Gli interventi inizieranno domani, 8 settembre, alle 6, nelle aree frequentate dai due nuovi pazienti. La bonifica interesserà sia le zanzare adulte sia le larve e riguarderà suolo pubblico e proprietà private, comprese caditoie stradali, pozzetti, orti, giardini e altre aree verdi.

Bonifica anche all'ex Ippodromo

Sempre domani, dalle 6 alle 11, è prevista una disinfestazione straordinaria anche al Parco della Liberazione e della Pace, l'ex Ippodromo di via Roma. L'intervento integra quelli già effettuati in precedenza nell'area interessata da un altro caso di Dengue.

La Dengue viene trasmessa attraverso la puntura di zanzare, tra cui la zanzara tigre. L'Asl precisa che non esiste trasmissione da persona a persona. I casi registrati in Toscana sono stati generalmente associati a infezioni contratte durante viaggi in Paesi extra-europei, con la comparsa dei sintomi dopo il rientro in Italia.

Le raccomandazioni ai cittadini

Tra le indicazioni rivolte alla popolazione c'è quella di attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente esposte ai prodotti insetticidi utilizzati durante la disinfestazione. Gli alimenti dovranno essere lavati abbondantemente e, per la frutta, è raccomandato anche rimuovere la buccia prima del consumo.

Quando viene individuato un caso di Dengue, spiega l'Asl, vengono effettuati interventi di disinfestazione nelle aree in cui il paziente ha soggiornato dopo il rientro in Italia, con l'obiettivo di interrompere l'eventuale ciclo di trasmissione attraverso le zanzare.

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