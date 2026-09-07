Voce, chitarra e contrabbasso: "Dream Scenario" porta a Empoli il jazz contemporaneo

Un incontro tra voce, chitarra e contrabbasso per il secondo appuntamento di "Connessioni d’autore – Musica, storie e incontri nel cuore di Empoli", la rassegna promossa da Il Contrappunto con il sostegno di Nuovoimaie.

Giovedì 10 settembre alle 21.15, al Teatro Il Momento, arrivano Simona Severini e Jacopo Ferrazza con Dream Scenario.

Il duo, nato nel 2022, unisce la voce e la chitarra di Simona Severini al contrabbasso di Jacopo Ferrazza, attraverso un repertorio che alterna composizioni originali e riletture della tradizione jazzistica e di autori come Joni Mitchell.

Due musicisti con percorsi di grande rilievo: Severini ha calcato i palchi di festival e rassegne internazionali, dal London Jazz Festival al Paris Jazz Vocal, passando per Umbria Jazz e il Blue Note di Milano, collaborando con artisti come Enrico Pieranunzi, Giorgio Gaslini e Gabriele Mirabassi. Ferrazza, contrabbassista e compositore, ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del jazz italiano e internazionale, da Enrico Rava a Paolo Fresu, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso.

Nel gennaio 2025 i due hanno registrato "Dream Scenario", il primo album del duo, prodotto dal Centro di Produzione Adriatica e dall’Auditorium Parco della Musica.

Il titolo dell’album trae ispirazione dall’omonimo film di Kristoffer Borgli, storia surreale di un uomo che si ritrova a comparire nei sogni di persone a lui estranee, fino a essere riconosciuto nella realtà. Dream Scenario parla, infatti, di ciò che accade quando dormiamo: come portiamo nel sogno ciò che viviamo da svegli, così nella veglia riportiamo ciò che il sogno ci ha lasciato.

Simona e Jacopo evocano una condizione sospesa, un limbo affascinante e perturbante, tradotto in musica attraverso linguaggi differenti, in un continuo alternarsi di tensione e distensione. Un progetto che racconta bene la vocazione della rassegna: incontrare musicisti di grande esperienza e lasciare spazio a nuovi percorsi e nuove forme di espressione.

Teatro Il Momento, via del Giglio 59, Empoli – ore 21.15.

Ingresso gratuito.

Fonte: Associazione Il Contrappunto

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