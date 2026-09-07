Grande successo per la European Youth Orchestra 'Ferruccio Busoni'

È giunto alla terza edizione l'ambiziosissimo progetto dell'European Youth Orchestra del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che dal 2024 riunisce a Empoli giovanissimi musicisti provenienti da tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Venerdì 4 settembre alle ore 21 si è tenuto in una Collegiata di Sant'Andrea gremita come non mai il consueto concerto diretto dal Maestro Sergio Alapont a conclusione della settimana di residenza artistica.

Ad aprire il concerto l'«Ouverture» dal celeberrimo «Messiah» HWV 56 di Händel, seguita dall'intensissima «Kriegstanz» dalla «Suite n. 2 op. 34a» di Ferruccio Busoni. Giorgio Abbadessa, primo violino della European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni" fin dalla sua fondazione, ha interpretato il «Concerto per violino e orchestra in mi minore, op. 64» di Mendelssohn.

L'evergreen dei repertori internazionali nonché uno dei capisaldi della letteratura per il violino solista, è stato eseguito dal ventitreenne Abbadessa in modo magistrale, una performance ripagata dall'entusiasmo del pubblico e da molti minuti ininterrotti di applausi. In conclusione: Beethoven con la «Sinfonia n. 7» eseguita, anch'essa, con una qualità e perfezione degne delle più titolate orchestre internazionali.

Infine, fuori programma, l'Inno dell'Unione Europea nella versione di Herbert von Karajan. La melodia del celebre «Inno alla Gioia» di Beethoven ha riecheggiato in Collegiata, riportando alla mente ancora una volta i cardini a cui aspira la nostra società: l'affratellamento e la pace fra i popoli.

"Se Ferruccio Busoni oggi fosse ancora in vita, sarebbe orgoglioso del progetto che porta il suo nome - dichiara il presidente Stefano Donati - e non nuoce ripetere ancora come questo progetto non solo elevi la qualità delle attività del Centro Busoni, ma proietti anche la città di Empoli oltre i confini nazionali grazie alla presenza di giovani professionisti spagnoli, greci, portoghesi, belgi, insomma provenienti da tantissimi paesi membri dell'Unione europea, nel segno di Busoni, primo vero musicista cosmopolita tanto nei fatti quanto nell'animo e nell'intelletto. L'importanza di questo progetto è stata suggellata quest'anno anche dal riconoscimento del Parlamento europeo che ci ha concesso per la prima volta il Patrocinio, a dimostrazione di come riuscire ad accordare così tante voci diverse attraverso la musica sia un risultato enormemente importante culturalmente, socialmente e politicamente".

"Il nostro illustre concittadino empolese Ferruccio Busoni nella sua vita ha viaggiato per l'Europa, creando un ponte tra Empoli, l'Italia e tanti paesi del Vecchio Continente - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -, parlava il linguaggio universale della musica. Lo stesso linguaggio che ogni anno riunisce musicisti dalle grandi capacità che abbracciano la sfida di un concerto da realizzare in breve tempo. Questo progetto ha il riconoscimento dell'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo ma da tempo anche il plauso del pubblico e degli addetti ai lavori, segno del giusto sguardo verso il futuro della musica e dei musicisti internazionali".

Queste parole fanno eco a quelle pronunciate in merito alla European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni" dall'onorevole Dario Nardella: "Quando penso alla musica e quando penso a questo bellissimo progetto, mi viene in mente che la ricchezza dell'insegnamento della musica è data dal fatto che un accordo si ottenga solo attraverso tante note diverse. Se tutti suonassimo la stessa nota non avremmo accordi, non avremmo sinfonie né armonie. Dunque l'unità non può essere separata dalla diversità e la musica non può che essere un insegnamento in questo senso per tutti noi in tutto il mondo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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