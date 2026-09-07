Anche Res srl parteciperà alla pulizia del Parco di Serravalle

Una mattinata fuori dall’ufficio, guanti alle mani, per prendersi cura insieme di uno spazio della città: venerdì 25 settembre RES srl Società Benefit parteciperà al CleanUp organizzato con Plastic Free Odv Onlus al Parco di Serravalle di Empoli, coinvolgendo le proprie persone in una giornata di volontariato aziendale dedicata alla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa è aperta non solo al team RES, ma a tutta la comunità: cittadini e cittadine che desiderano partecipare possono iscriversi gratuitamente on line o presentarsi all’appuntamento. La scelta di “pulire i parchi cittadini” nasce dalla volontà di dare concretezza all’impegno ambientale di RES, ma anche di creare occasioni di incontro con la comunità di Empoli (RES ha trasferito la sua sede operativa a inizio di quest’anno).

«Essere una Società Benefit significa per noi cercare di tradurre i valori in comportamenti e scelte concrete», commenta Federica Spinelli Bini, AD di RES. «Questa volta abbiamo deciso di farlo uscendo letteralmente dall’ufficio e dedicando il nostro tempo alla cura di un luogo della comunità in cui lavoriamo. E ci piacerebbe non essere soli: l’invito è rivolto a tutte le persone che hanno voglia di trascorrere qualche ora insieme a noi facendo qualcosa di utile per il territorio».

Il volontariato aziendale è già parte del percorso di sostenibilità di RES: nel 2025 l’azienda ha rendicontato 140 ore dedicate a queste attività. Un impegno che si affianca ai progetti di educazione finanziaria, alla formazione delle persone, alle politiche per la parità di genere e alle azioni intraprese per ridurre il proprio impatto ambientale.

L'appuntamento è quindi per venerdì 25 settembre alle 9:30 presso il Green Bar del Parco di Serravalle di Empoli. Per partecipare è possibile iscriversi direttamente alla giornata attraverso la scheda dell’evento pubblicata sul sito Plastic Free o su www.resgroup.it.

Fonte: Res - Ufficio stampa