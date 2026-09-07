Farmacia Nuova Dott. Valorosi E. e C. acquisisce il 100% di Farmacia Amenta a Empoli

Per la Farmacia Amenta di Empoli, storica presenza sul territorio, si apre una nuova fase, tramite la cessione del 100% delle partecipazioni sociali in favore della Farmacia Nuova Dott. Valorosi, anch’essa realtà locale consolidata e di riferimento per la comunità.

Con il nuovo assetto societario, la farmacia assumerà la denominazione di Farmacia Nuova Amenta, a sottolineare l'inizio di una nuova fase, nel segno della continuità, ma anche di una rinnovata attenzione ai servizi e alle esigenze dei cittadini.

Alla base dell’operazione vi è un elemento che rende questa cessione ancora più significativa: il rapporto di collaborazione, stima e amicizia che da sempre ha caratterizzato le due proprietà. Un legame consolidato nel tempo che ha contribuito a creare le condizioni per il passaggio di proprietà.

Con il nuovo assetto, la Farmacia Nuova Dott. Valorosi intende mettere a disposizione anche della acquisita Farmacia Nuova Amenta la propria esperienza e il proprio modello organizzativo, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente i servizi offerti alla clientela, valorizzare il presidio sul territorio e garantire un livello di attenzione e di qualità sempre più elevato.

Quello che prende forma, infatti, è un progetto che punta sulla complementarietà delle due farmacie sotto un’unica proprietà, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza una presenza ancora più capillare e qualificata, mantenendo, ciascun presidio, la propria vocazione e le proprie caratteristiche.

La Farmacia Nuova Dott. Valorosi continuerà a rappresentare il punto di riferimento della proprietà sul territorio, proseguendo nel percorso di crescita e consolidamento che l’ha contraddistinta negli ultimi anni. Al suo fianco, Farmacia Nuova Amenta potrà invece sviluppare progressivamente una propria offerta, valorizzando le opportunità derivanti dalla nuova gestione e mettendo a disposizione dei cittadini servizi e modalità di assistenza che andranno ad affiancarsi, piuttosto che sovrapporsi, a quelli già presenti presso la Farmacia Nuova Dott. Valorosi.

Spiegano dalla Farmacia Nuova Dott. Valorosi:

“L’ingresso di Farmacia Nuova Amenta nel nostro progetto rappresenta per noi una scelta di crescita e, allo stesso tempo, di responsabilità nei confronti del territorio. Entrambe le farmacie hanno una storia importante e un forte radicamento locale. Il nostro obiettivo è valorizzare questo patrimonio, mettendo a disposizione della Farmacia Nuova Amenta competenze, organizzazione e una visione orientata allo sviluppo.

Farmacia Nuova Dott. Valorosi continuerà il proprio percorso mantenendo il ruolo e gli standard che l’hanno resa un punto di riferimento per tanti clienti; allo stesso tempo vogliamo dare nuova energia alla Farmacia Nuova Amenta, valorizzandone le potenzialità e costruendo un’offerta complementare”.

Fonte: Ufficio Stampa

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