Femminicidio Lorena Isceri, disposta l'autopsia sui due corpi

La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione per la morte di Lorena Isceri, uccisa dall’ex fidanzato Vella, che il 4 settembre si è poi lanciato dal viadotto dell’A1 nel comune di Barberino del Mugello.

Il pm Antonio Natale ha disposto l’autopsia sui due corpi, che sarà eseguita questo pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Firenze. Per Vella sono stati inoltre disposti accertamenti tossicologici, con l'obiettivo di verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, anabolizzanti o psicofarmaci prima del delitto.

Gli accertamenti sulla morte di Lorena Isceri

L’esame autoptico sulla salma di Lorena Isceri dovrà chiarire, in particolare, se la donna sia morta prima dell’impatto al suolo e quale sia l’origine dei lividi riscontrati sul corpo. Gli accertamenti dovranno stabilire se le lesioni siano riconducibili alla caduta oppure se fossero già presenti quando la donna è stata rinchiusa nel bagagliaio.

La relazione dei consulenti sarà depositata entro 90 giorni. Al momento, nessuno dei legali coinvolti ha nominato propri consulenti medico-legali.

La copia forense dei tre cellulari

Nell'ambito delle indagini, il pm Antonio Natale ha disposto anche la copia forense dei tre telefoni cellulari sequestrati. L'analisi di telefonate e messaggi servirà agli investigatori a ricostruire quanto accaduto nelle settimane precedenti l'omicidio.

"Dopo gli accertamenti medico legali la salma di Lorena sarà restituita alla famiglia e poi partirà alla volta di Squinzano, dove mercoledì o giovedi si celebreranno i funerali", ha annunciato l’avvocato Cosimo Miccoli, che assiste la famiglia della vittima.